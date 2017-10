Cannstatter Volksfest Von den Attraktionen ist nicht mehr viel übrig

Von red 09. Oktober 2017 - 16:16 Uhr

Wo bis Sonntagabend noch Tausende feiernde Menschen anzutreffen waren, ist bereits seit Montagmorgen der Abbau der Attraktionen des Cannstatter Volksfestes in vollem Gange.





6 Bilder ansehen

Stuttgart - Eine wilde Zeit ist vorüber – der 172. Cannstatter Wasen hat am Sonntagabend nach einem fulminanten Feuerwerk die Tore für die Besucher geschlossen. In den vergangenen 17 Tagen konnten Volksfest-Fans gebrannte Mandeln schlemmen, in den Festzelten toben und ihre Dirndl präsentieren, seit Montag zieren Lastwagen und Arbeiter den Platz. Der Abbau ist in vollem Gange.

Mehr zum Thema

Schon bald wird nicht mehr viel von den Fahrattraktionen, Zelten, Schaustellern, Wirten und Verkaufsläden zu sehen sein. Dabei lassen sich die Arbeiter auch nicht vom herbstlichen Wetter am Montag abhalten, denn der Platz muss wieder frei werden. Bereits Ende Oktober öffnet der Circus Krone auf dem Cannstatter Wasen seine Pforten.

Wie der Abbau auf dem Cannstatter Wasen aussieht, haben wir in unserer Bildergalerie festgehalten. Klicken Sie sich durch!