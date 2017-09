Cannstatter Volksfest Promis feiern bei der Wasenpirsch

Von sa 25. September 2017 - 07:16 Uhr

In Wilhelmers Schwabenwelt ging es am ersten Volksfest-Sonntag wieder rund: Bei der „Wasenpirsch“ trafen sich Stars und Sternchen in feschen Dirndln und Lederhosen zur Promis-Sause.





Stuttgart - Am ersten Sonntag des 172. Cannstatter Volksfest haben sich Stars und Sternchen aus Mode, Wirtschaft, Sport und Medien bei der Wilhelmers Schwabenwelt ein Stelldichein gegeben. In diesem Jahr stöckelten und flanierten rund 500 geladene Gäste über den roten Teppich, um auf der Empore im Festzelt ausgelassen bei Drinks, Wasen-Leckereien und Musik zu feiern.

Zum Cannstatter Wasen ist „Trachtenmode“ mittlerweile ein Muss, entsprechend zeigten sich die Promis in feschen Dirndln und Lederhosen. Auch das Stuttgarter Model und Playmate Mia Grauke stellte ihre neueste Errungenschaft vor: Sie trug ein rosafarbenes Dirndl mit dazu passendem weißem Blumenkranz.

Wer am Sonntagabend bei der Wasenpirsch in Wilhelmers Schwabenwelt alles ausgelassen gefeiert hat, sehen Sie in unserer Bildergalerie.