Cannstatter Volksfest Party-Meute feiert im Grandls-Festzelt

Von red 02. Oktober 2017 - 20:32 Uhr

Das Cannstatter Volksfest macht auch am Vorfeiertag keine Pause und die wilde Wasen-Meute feiert vor allem in den Zelten. Hier die besten Bilder aus dem Grandls von Montag. MIt dabei auch eine Legende des VfB Stuttgart.





Stuttgart - Die Party auf dem Cannstatter Volksfest läuft auch in der zweiten Woche auf Hochtouren. Am Montag fanden sich bereits in den Mittagsstunden Tausende von Feierwütigen in den Zelten ein und trotzten dem mäßigen Wetter. Zumal der bevorstehende Feiertag den Montag für das Gros der Party-Meute deutlich attraktiver machte.

Im Grandls gab es am Montagnachmittag nur noch wenige Plätze und unters Wasen-Publikum mischte sich dort auch die VfB-Legende Hansi Müller.

