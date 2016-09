Cannstatter Volksfest Party in Schmids Wasen-Alm

Von red 27. September 2016 - 07:48 Uhr

Am Montagabend hat sich die Partyszene auf dem Cannstatter Volksfest in Schmids Wasen-Alm getroffen. Mit dabei war auch ein früherer VfB-Kicker, der übrigens gerne wieder in Stuttgart spielen würde.





Stuttgart-Bad Cannstatt - Bisher könnte das Cannstatter Volksfest für die Veranstalter wohl nicht besser laufen. Am Auftaktwochenende hatte der herrliche Spätsommer rund eine Million Besucher auf das riesige Areal am Neckar und dortigen Festzelte gelockt.

Auf den Bierbänken jagt derweil eine Party die andere. Hoch her gegangen ist es am Montagabend zum Beispiel in Schmids Wasen-Alm, wo das Helene-Fischer-Double Victoria seinen Auftritt hatte.

Gesichtet wurde an dem Abend auch Ex-VfB-Profi Kevin Kuranyi, der erst kürzlich verlauten lassen hatte, dass er sich eine Rückkehr zum VfB Stuttgart durchaus vorstellen könne. Ob er die Gelegenheit zum netzwerken in seinem Sinne genutzt hat, war allerdings nicht zu erfahren.

In unserer Bildergalerie haben wir die schönsten Impressionen aus Schmids Wasen-Alm gesammelt.