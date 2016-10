Cannstatter Volksfest #nofilter: So schön strahlt der Wasen auf Instagram

Von pho 07. Oktober 2016 - 19:00 Uhr

Noch bis Sonntag geht das zweitgrößte Volksfest Deutschlands. Wir haben geschaut, wie Instagramer den Wasen in Szene setzen.





30 Bilder ansehen

Stuttgart - Die Wiesn in München ist schon vorbei und auch in Bad Cannstatt heißt es am Sonntag schon wieder: „Auszapft is“. Grund genug für uns, noch einmal zu schauen, wie die Online-Community Deutschlands zweitgrößtes Volksfest in Szene gesetzt hat.

Mehr zum Thema

Wer bei Instagram nach dem Hashtag #wasen sucht, bekommt mehr als 85.000 Treffer, vor allem natürlich Selfies mit volksfestfertig rausgeputzten Dirndl-Trägerinnen und Lederhosen-Trägern. Aber auch der Wasen selbst wird ins beste Licht gerückt – im wahrsten Sinne des Wortes: Besonders Bilder bei Nacht mit langer Belichtungszeit haben es den Wasen-Gängern angetan. Mit einer derartigen Fototechnik flirren und verschwimmen die bunten Fahrgeschäfte auch ganz ohne die ein oder andere Mass Bier.

Übrigens: Wir haben auch 360-Grad-Ansichten vom Wasen.

Alle Neuigkeiten und Informationen rund um den Cannstatter Wasen finden Sie auch in unserem Themen-Special!