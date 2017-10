Cannstatter Volksfest Jürgen Drews und die Sterne des Festzelts

Von Frank Rothfuss 04. Oktober 2017 - 21:29 Uhr

Es war ein Treffen der Könige. Die Südwestdeutsche Medienholding hat ihre Gäste auf den Cannstatter Wasen zu den Festzeltstars mit Jürgen Drews und Stefan Mross geladen.





Stuttgart - Der König hielt Hof. Jürgen Drews und seine Schlagerkollegen Stefan Mross, Axel Fischer, Jens Büchner und Isi Glück traten beim Volksfest auf. Und alle kamen. Die Südwestdeutsche Medienholding (SWMH) hatte am Mittwoch ins Schwabenbräu-Festzelt von Michael Wilhelmer geladen. Herbert Dachs, Geschäftsführer der Medienholding Süd, zu der Stuttgarter Zeitung, Stuttgarter Nachrichten, Schwarzwälder Bote und die Esslinger Zeitung gehören, sowie Bernhard Reese, Chef der Stuttgarter Zeitung Werbevermarktung sowie die Chefredakteure Joachim Dorfs (Stuttgarter Zeitung) und Christoph Reisinger (Stuttgarter Nachrichten) begrüßten rund 80 Gäste.

Mehr zum Thema

Der König von Mallorca trat auf

Doch Ehre wem Ehre gebührt. Wen Thomas Gottschalk zum König von Mallorca krönte, dem gehört die Bühne. Dabei fand Jürgen Drews einst Schlager ganz furchtbar. Er sang lieber Dixie-Songs. Dann musizierte er mit den Les Humphries Singers und fand ein „Bett im Kornfeld“. Der Rest ist Geschichte. Mit 72 Jahren tourt er immer noch. Und schreckt auch vor Festzelten nicht zurück. Das hat er mit seinen Kollegen Roberto Blanco, Bata Illic und Tony Marshall gemeinsam, die heuer auch auf dem Volksfest auftraten. Tony Marshall brauchte zwar einen Schemel, das Stehen strengt zu sehr an, aber gefragt sind die ­alten Helden immer noch. Oder besser gesagt wieder. Lange Zeit galten sie als abgehalftert, dann kamen Andrea Berg und ­Helene Fischer. Mittlerweile singen auch die Jungen wieder mit, wenn Drews anstimmt: „Barfuß im Regen“.

König trifft King

Einen echten König konnte man auch treffen. Den King nämlich. Elvis Presley. Es gibt ja die wildesten Theorien über ihn. Angeblich ist er gar nicht tot. Er arbeite als Tankstellenwärter, sei zum Mond geflogen oder lebe an einem Strand in Argentinien mit Tupac und Kurt Cobain. Alles Nonsens. der King arbeitet nämlich für die SKS Michael Russ GmbH und nennt sich bürgerlich Nils Strassburg. Wer ihn auftreten sieht, weiß sofort: Das kann nur der echte King sein. Beim Volksfest überließ er allerdings die Bühne Jürgen Drews. Und dieser Drews erzählte ein schöne Anekdote über seinen größten Hit. „Ein Bett im Kornfeld“ ist ja die deutsche Version von „Let Your Love Flow“ von den Bellamy Brothers. In den 70er Jahren traten sie sogar zusammen auf. Drews: „Daraufhin gingen bei den TC-Sendern Beschwerdebriefe ein. was das für Typen seien, die den Song von dem Drews nachsingen würden. Eine Unverschämtheit sei das!“

Die Kopie ist besser als das Original

Geladen: Sabine Hagmann, Geschäftsführerin des Handelsverbands, City-Managerin Bettina Fuchs, Konzertveranstalter Michael Russ von der Erwin Russ GmbH, sein Kollege Christian Doll von C2-Concerts, Benno Rieger, Geschäftsführer von Möbel Rieger, Thomas Ketterer, Inhaber von Comfort Möbel, Christian Ludewig, Geschäftsführer der Stadtkultur Stuttgart, Matthias Filbinger, geschäftsführender Gesellschafter der Pronova Consulting, ­Kevin Kurany, der frühere Fußballprofi (VfB Stuttgart und Schalke 04), Markus Baur, Trainer des Handball-Bundesligisten TVB Stuttgart, Andreas Küchle, Leiter Marketing der Sparda-Bank.