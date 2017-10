Cannstatter Volksfest Heißer Wasen-Abend im Grandls-Festzelt

Von red 07. Oktober 2017 - 14:31 Uhr

Das Cannstatter Volksfest läutet das Wasen-Finale für 2017 ein. Und in den Festzelten feiert die Partymeute noch einmal ausgiebig.





Stuttgart - Für das Cannstatter Volksfest und seine Party-Gäste ist das letzte Wasen-Wochenende im Jahr 2017 angebrochen. Noch einmal ging es am Freitagabend in den Zelten und auf dem Festgelände richtig rund.

So feierten die Besucher im Grandls-Festzelt beispielsweise noch einmal zur Musik der Filderspatzen. Ob in Dirndl oder Lederhose war in diesem Fall egal – während man in einem anderen Zelt schon gar nicht mehr mitfeiern darf, wenn man nicht in Tracht erscheint (hier erfahren Sie mehr).

