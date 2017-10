Cannstatter Volksfest Wilde Party am Tag der Deutschen Einheit

Von red 03. Oktober 2017 - 16:14 Uhr

Auf dem Cannstatter Volksfest feiern die Wasen-Besucher den Tag der Deutschen Einheit. Nicht nur im Grandls-Festzelt.





Stuttgart - Während man sich in München zum Abschluss des Oktoberfestes über 6,2 Millionen Besucher und einen weitestgehend friedlichen Verlauf der Wiesn freut, geht das schwäbische Pendant auf dem Cannstatter Wasen noch bis Sonntag weiter.

Am Tag der Deutschen Einheit ging es auf dem Volksfest in Stuttgart hoch her, die Zelte waren bereits am Mittag bestens gefüllt. Und die Wasen-Besucher feierten ausgiebig.

