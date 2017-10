Cannstatter Volksfest geht zu Ende 4,1 Millionen Besucher kamen

Von Frank Rothfuss 08. Oktober 2017 - 17:24 Uhr

Das Cannstatter Volksfest von oben. Foto: dpa

Das 172. Cannstatter Volksfest geht heute Abend mit einem Feuerwerk zu Ende. Die Veranstalterin präsentiert nun ihre finale Bilanz: 4,1 Millionen Menschen seien auf den Wasen gekommen.

Stuttgart - Mit einem Feuerwerk geht am Sonntagabend das 172. Cannstatter Volksfest zu Ende. „Wir durften ein sehr schönes Volksfest 2017 erleben – mit nahezu perfekten äußeren Bedingungen und einer tollen sowie entspannten Atmosphäre auf dem Festplatz“, sagte Andreas Kroll, Geschäftsführer der in.Stuttgart Veranstaltungsgesellschaft. Dies hätte sich am Abschlusswochenende noch einmal gezeigt. Trotz des herbstlichen Wetters kamen zigtausende Besucher am Samstag und Sonntag.

Der Wind blies dann allerdings doch zu stark: Die Organisatoren mussten die Wettfahrt der Ballone absagen. Insgesamt kamen 4,1 Millionen Gäste, und damit mehr als vergangenes Jahr. Kroll: „Wir haben immer gesagt: Ab 3,5 Millionen Besuchern sind wir zufrieden, bei rund vier Millionen sind wir sehr zufrieden und bei mehr als vier Millionen sind wir sehr sehr glücklich.“ Im nächsten Jahr wird das Volksfest gleich zweimal gefeiert. Denn es steht ein doppeltes Jubiläum an. Das Volksfest wird 200 Jahre alt, und das 100. Landwirtschaftliche Hauptfest wird veranstaltet. Deshalb wird es auf dem Schlossplatz vom 26. September bis zum 3. Oktober ein Historisches Volksfest geben. Am 28. September beginnt dann das Cannstatter Volksfest auf dem Wasen.

Sehen Sie im Video eine Bilanz unseres Wasen-Reporters Frank Rothfuß: