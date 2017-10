Cannstatter Volksfest So war die finale Party in Grandls Festzelt

Von red 09. Oktober 2017 - 11:05 Uhr

Am Sonntag feierten die Gäste den Abschluss des 172. Cannstatter Volksfestes in Grandls Hofbräu-Zelt. Wir haben die Bilder der finalen Wasen-Party.





Stuttgart - Eine rauschende Abschiedsparty gab es am Sonntag im Grandls-Festzelt auf dem Wasen. Nach insgesamt 17 Tagen Cannstatter Volksfest hoben die Gäste zum letzten Mal die Maßkrüge in diesem Jahr. Weiter geht es erst in rund sechs Monaten, wenn am 18. April 2018 das 80. Stuttgarter Frühlingsfest startet.

Festwirt Hans-Peter Grandl feierte gemeinsam mit den Besuchern die letzte große Sause in seinem Wasen-Zelt. In unserer Bildergalerie gibt es die besten Fotos der Abschlussparty auf dem Cannstatter Volksfest. Klicken Sie sich durch.