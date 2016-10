Cannstatter Volksfest Drei Millionen Besucher feierten bisher auf dem Wasen

Von red/dpa/lsw 03. Oktober 2016 - 17:30 Uhr

Die Veranstalter des Volksfests sind zufrieden mit der Zahl der Besucher.Foto: dpa

Auch wenn das Wetter nicht immer mitgespielt hat, sind die Veranstalter des Cannstatter Volksfests mit der Zahl der Besucher bisher zufrieden.

Stuttgart - Das Cannstatter Volksfest ist mit einer zufriedenen Zwischenbilanz der Organisatoren in die zweite Woche gestartet. Seit dem Beginn des 171. Volksfestes in Stuttgart seien bereits knapp drei Millionen Besucher gezählt worden, sagte der Geschäftsführer des Veranstalters in.stuttgart, Andreas Kroll, am Montag. Der Feiertag zum Tag der Deutschen Einheit am Montag sowie das dadurch verlängerte Wochenende sorgten demnach für einen Besucherstrom. Das Wetter habe zwar nicht immer mitgespielt, dennoch seien die Veranstalter zufrieden.

„Wir erleben ein sehr gutes Jahr“, sagte Kroll: „Gerade das lange Wochenende nutzten viele Menschen zu einen Volksfest-Bummel.“ Der Festplatz sei die ganze Zeit sehr belebt gewesen. Das Volksfest starte nun mit Rückenwind in die zweite und letzte Woche. Insgesamt rechnet Kroll in den beiden Wochen mit knapp vier Millionen Besuchern auf den Wasen. Das Cannstatter Volksfest dauert noch bis zum kommenden Sonntag (9. Oktober).

Oktoberfest mit Besucherminus

Das Oktoberfest in München, das am Montag nach zwei Wochen seinen letzten Tag hatte, bekam unterdessen ein geringeres Besucherinteresse zu spüren. Wiesn-Chef Josef Schmid (CSU) ging in einer ersten Schätzung von weniger als sechs Millionen Besuchern aus, weniger als in den meisten Jahren davor.