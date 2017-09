Cannstatter Volksfest Die besten Trachtentipps unserer Redaktion

Von Lena Hummel und Lukas Jenkner 21. September 2017 - 11:40 Uhr

Ob hochgeschlossen oder im Gothik-Stil, traditionell oder als Jeans-Variante: Wir haben die verschiedensten Dirndl und Lederhosen anprobiert – und kommen zu einem klaren Ergebnis.





Stuttgart - Seit sich die Trachten in bayrischer Tradition auch in den Festzelten des Stuttgarters Frühlingsfests und des Cannstatter Volksfests ausgebreitet haben, wird über das Für und Wider immer wieder diskutiert. Für die einen sind sie ein lustiger Gag, der ein Gemeinschaftsgefühl weckt, für die anderen ein Verrat an den schwäbischen Traditionen des Cannstatter Volksfests.

Die Modedesignerin Elena Braun sieht diese Diskussion gelassen. Ihr gehört der Laden Goldknopf am Charlottenplatz in Stuttgart-Mitte, wo sie sich auf Schmuck, Knöpfe, Maßanfertigungen und Upcyclings spezialisiert hat. Was in den Zelten auf dem Wasen passiert, begreift sie eher als Motto-Partys. „So wie es zu Silvester Gatsby-Parties gibt“, sagt sie. Motto-Partys seien seit Jahren ein Trend, da füge sich der Trachtenboom auf den Volksfesten für sie bestens ein.

Am Freitag ist es wieder soweit: Das Cannstatter Volksfest beginnt und zahlreiche Trachtenträger schlendern für zwei Wochen über den Wasen. Wer noch das passende Kleidungsstück benötigt, wird nicht nur bei den Edelmarken Krüger und Angermaier fündig, auch Ketten wie Kaufhof und die Yeans Halle bieten Trachten für jeden Geldbeutel. Lena Hummel und Lukas Jenkner haben sich in der Königstraße in Stuttgart umgeschaut, bestens beraten von der Mode-Expertin Elena Braun. Zuerst geht es in die Yeans Halle, dann in den Kaufhof.

Sehen Sie in unserem Video Fakten zum Cannstatter Volksfest.