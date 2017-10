Cannstatter Volksfest Brutale Schlägereien, sexuelle Übergriffe und volltrunkene Gäste

03. Oktober 2017

Für die Einsatzkräfte der Polizei endet ein langes Wochenende auf dem Cannstatter Volksfest. Foto: dpa

Das lange Wochenende auf dem Cannstatter Volksfest war auch für die Polizei eine große Herausforderung. Hier gibt es die Wasen-Bilanz der vergangenen Tage.

Stuttgart - Das verlängerte Wochenende hat den Beteiligten des Cannstatter Volksfestes volle Zelte und beste Einnahmen beschert. Für die Polizei waren es dagegen Tage voll mit Stress und vielen Einsätzen.

Allen voran die brutale Schlägerei von Sonntagabend bleibt in Erinnerung. Insgesamt zehn Menschen wurden beim Übergriff einer siebenköpfigen Gruppe auf das Sicherheitspersonal und Polizeibeamte verletzt (hier lesen Sie die ganze Geschichte).

Ebenfalls am Samstag wurde eine junge Frau am Bahnhof in Bad Cannstatt sexuell belästigt. Der Täter wurde in der Folge in eine Psychiatrie eingewiesen (hier gibt es die Hintergründe).

Damit jedoch nicht genug. Rund um das verlängerte Wochenende kam es zu weiteren Körperverletzungen verschiedenster Art, dazu vielen Taschendiebstählen und einigen kuriosen Meldungen, die die Polizei zu verzeichnen hatte.

Dazu gehört sicher auch ein mit 4,4 Promille aufgegriffener Wasen-Besucher (hier gibt es die ganze Meldung).

Insgesamt also ein mehr als unruhiges Wochenende für die Polizei.