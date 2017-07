Cannstatter Volksfest Bierpreise knacken historische Marke

Von dpa/lsw/red 27. Juli 2017 - 15:07 Uhr

Im vergangenen Jahr kostete der Liter Bier auf dem Cannstatter Volksfest noch 9,90 Euro. In diesem Jahr wird die Zehn-Euro-Marke überschritten. Foto: dpa

Biertrinker müssen in diesem Jahr auf dem Cannstatter Volksfest für die Maß mehr als zehn Euro bezahlen. Die erneute Erhöhung hat Gründe.

Stuttgart - Biertrinker müssen auf dem Cannstatter Volksfest in diesem Jahr tiefer in die Tasche greifen: Der Preis für den Liter Bier wird in den sechs großen Festzelten zwischen 10,20 Euro und 10,50 Euro kosten, wie die „Bild“-Zeitung (Donnerstag) berichtete. Im vergangenen Jahr hätten die meisten Wirte noch 9,90 Euro verlangt. Die Anhebung der Preise wurde mit gestiegenen Personalkosten und mit erhöhten Sicherheitsauflagen begründet.

Bei Peter Brandl, Festwirt vom „Brandls Fürstenberg Festzelt“ wird die Maß in diesem Jahr 10,20 Euro kosten. Für die Preissteigerung um 30 Cent, im Vergleich zum Vorjahr gäbe es mehrere Gründe. „Wir erhöhen die Löhne für das Personal. Der Bierpreis ist gestiegen und wir haben mehr Ausgaben für die Sicherheit“, so Brandl. Die erhöhten Ausgaben, würden sich mit den 30 Cent nicht auffangen lassen. „Aber das ist in Ordnung. Ich bin sehr zufrieden mit dem Cannstatter Volksfest. Der sachliche Umgang in Stuttgart mit dem Thema Sicherheit, freut mich sehr“, sagt der Festwirt.

Deutschlands zweitgrößtes Volksfest öffnet am 22. September. Es geht bis zum 8. Oktober. Auf dem diesjährigen Münchner Oktoberfest wird die Maß Bier in allen Zelten unter elf Euro kosten.