Cannstatter Volksfest Bahn setzt mehr und längere Züge ein

Von red 22. September 2016 - 06:01 Uhr

Die Deutsche Bahn setzt zum 171. Cannstatter Volksfest im S- und Regionalbahnverkehr mehr und längere Züge ein.Foto: dpa/Symbolbild

Rund vier Millionen Besucher werden beim diesjährigen Cannstatter Volksfest erwartet. Die Deutsche Bahn stockt deshalb ihr Angebot auf.

Stuttgart - Die S-Bahn Stuttgart stockt anlässlich des Cannstatter Volksfestes auf, was das Platzangebot angeht. Wie es in einer Mitteilung heißt, wird es von Montag bis Freitag auf allen sechs Linien in den Abendstunden bis Betriebsschluss sowie an den Wochenenden ganztägig längere Züge geben. Auf den Linien S1 bis S3, die über Bad Cannstatt verkehren, werde mit Langzügen (drei S-Bahn-Einheiten) die maximale Platzkapazität angeboten.

Auf der Linie S1 werden an den drei Wochenenden in den Abendstunden alle 30 Minuten zwischen Plochingen, Stuttgart und Vaihingen zusätzliche S-Bahn-Langzüge eingesetzt. Daraus ergibt sich auf diesem Abschnitt ein 15-Minuten-Takt. Darüber hinaus endet die Linie S3 an Samstagen und Sonntagen nicht in Stuttgart-Vaihingen, sondern fährt mit Halt an allen Stationen bis Flughafen/Messe.

Auch mehr Züge an den Wochenenden

Auf den Linien S4 bis S6 sind die S-Bahnen unter der Woche bis Betriebsschluss sowie samstags, sonn- und feiertags ganztägig als Vollzüge mit jeweils zwei Einheiten unterwegs.

Darüber hinaus wird es im Regionalverkehr folgende Entlastungszüge geben: Auf den Strecken Singen-Stuttgart (KBS 740), Ulm-Stuttgart (KBS 750), Tübingen-Stuttgart (KBS 760), Karlsruhe-Stuttgart (KBS 770), Heilbronn-Stuttgart (KBS 780) und Aalen-Stuttgart (KBS 786) werden an den Wochenenden zusätzliche Züge zum Besuch des Volksfestes eingesetzt.