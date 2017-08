Busverkehr in Bietigheim-Bissingen Busse fahren wieder ins Wohngebiet Sand

Von pho 31. August 2017 - 16:46 Uhr

Im Bietigheimer Rathaus ist man froh, dass die Sanierungsarbeiten in der Großingersheimer Straße pünktlich zum Pferdemarkt fertig geworden sind. Foto: Pascal Thiel

Die große Baustelle in der Großingersheimer Straße in Bietigheim-Bissingen ist nach zwei Monaten beendet, jetzt fahren die Busse wieder nach dem Regelfahrplan – pünktlich zum Pferdemarkt.

Bietigheim-Bissingen - Umfassende Bauarbeiten in der Großingersheimer Straße in Bietigheim-Bissingen sind beendet. Deswegen steuern nun auch wieder die Busse des Unternehmens Spillmann das Wohngebiet Sand an. Viele Haltestellen waren zuletzt verwaist: Poststräßle, Steinheimer Straße, Krankenhaus, Bolzstraße, Friedrich-Ebert-Straße, Grünwiesenstraße und Schillerplatz. Auch die Bauarbeiten an der Haltestelle Karl-Mai-Allee sind laut Angaben der Stadt beendet, so dass die Busse diese Haltestelle wieder regulär anfahren können.

Die Stadt hatte in der Großingersheimer Straße zwei Monate lang Gas- und Wasserleitungen verlegen lassen, weil diese marode waren, danach wurde der Fahrbahnbelag saniert. Weil die Straße dafür voll gesperrt war, konnten in dieser Zeit auch keine Busse in das Wohngebiet Sand fahren. Nun sind die Bauarbeiten pünktlich zum Beginn des Pferdemarktes beendet worden. Das Traditionsfest ist für die Stadt stets der festgelegte Zeitpunkt, zu dem idealerweise alle großen Straßenbauarbeiten beendet sein sollten.