Busunglück in Peru Baden-Württemberger unter den Toten

Von red/dpa 04. November 2017 - 12:32 Uhr

Der Bus ist etwa 230 Kilometer südlich von Lima in eine Schlucht gestürzt. Foto: Google Maps

Unter den Todesopfern des verunglückten Busses in Peru vor rund einer Woche ist auch ein Student aus Baden-Württemberg. Drei weitere Studenten der selben Hochschule werden noch vermisst.

Lima/Karlsruhe - Bei einem Busunfall in Peru vor rund einer Woche ist ein Student aus Baden-Württemberg tödlich verunglückt. Drei weitere Studenten des Karlsruher Instituts für Technologie (KIT) seien auch in dem Bus gewesen und werden noch vermisst, wie eine Sprecherin des KIT am Samstag der Deutschen Presse-Agentur sagte.

Laut einem Medienbericht gibt es jedoch nur wenig Hoffnung, die Studenten lebend zu finden. Die Bergung gestalte sich schwierig, weil der Bus in einen hochwasserführenden Fluss gefallen sei, sagte ein von zwei Opferfamilien beauftragter Arzt dem Südwestrundfunk (SWR). Demnach seien gut 20 Marinetaucher im Einsatz, um die Leichen aus dem Buswrack zu holen.

Dem Bericht zufolge handelt es sich um vier Informatikstudenten, zwei Frauen und zwei Männer im Alter zwischen 25 und 27 Jahren. Sie seien auf dem Rückweg von der Hochzeit eines Kommilitonen gewesen.

Der Reisebus war am 29. Oktober etwa 230 Kilometer südlich von Lima in eine Schlucht gestürzt.