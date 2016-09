Bundesstraße Richtung Stuttgart B27 nach zwei Unfällen gesperrt

Von red 12. September 2016 - 20:27 Uhr

Auf der B27 ist ein Wohnwagengespann ins Schleudern geraten. Im Rückstau ereignete sich dann ein weiterer Unfall.Foto: dpa

Auf der B27 in Richtung Stuttgart haben sich am Montag zwei Unfälle ereignet. Zunächst war ein Wohnwagengespann ins Schleudern geraten. Im Rückstau folgte dann ein weiterer Unfall.

Kreis Reutlingen - Vermutlich mehrere Verletzte hat es am Montag bei zwei Verkehrsunfällen auf der B 27 in Fahrtrichtung Stuttgart gegeben. Der erste Unfall ereignete sich kurz vor 11 Uhr auf Höhe Walddorfhäslach (Kreis Reutlingen), etwa 200 Meter nach der Kreisgrenze.

Ein 21 Jahre alter Fahrer eines Kia SUV befuhr mit seinem großen Wohnwagen die B 27 in Fahrtrichtung Stuttgart. Vermutlich infolge nicht angepasster Geschwindigkeit geriet das Gespann laut Polizei ins Schlingern. Der Fahrer verlor in der weiteren Folge die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte gegen die dortige Mittelleitplanke. Von hier schleuderte das Gespann zurück auf die Fahrbahn und blieb über beide Fahrspuren quer stehen.

Im Wagen befanden sich zum Zeitpunkt des Unfalls fünf Erwachsene und ein zweijähriges Kind, welches nicht ordnungsgemäß gesichert war. Eine 29-jährige Mitfahrerin, der Fahrzeuglenker und der zweijährige Junge wurden vorsorglich zur Untersuchung in die Klinik gebracht. Die B 27 musste in Fahrtrichtung Stuttgart während der Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge gesperrt werden. Es kam zu starken Verkehrsbehinderungen. Der Schaden beträgt etwa 30.000 Euro.

Folgeunfall beim Rückstau

Im Rückstau kurz vor Walddorfhäslach ist es gegen 12.45 Uhr zu einem weiteren Verkehrsunfall mit Beteiligung eines Autos und Motorrades gekommen. Zu diesem Zeitpunkt wurde der Verkehr über den rechtsseitigen Standstreifen umgeleitet. Im stockenden Verkehr übersah ein 59 Jahre alter Motorradfahrer, dass eine vor ihm fahrende 54-Jährige Autofahrerin verkehrsbedingt angehalten hatte und fuhr mit großer Wucht ins Heck des Autos. Der Biker wurde hierbei so schwer verletzt, dass er vom Rettungsdienst in die Klinik gebracht werden musste. Bei dieser Kollision entstand ein Schaden in Höhe von etwa 10.000 Euro.