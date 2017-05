Bundesliga-Transfer Kimmich sieht seine Zukunft nicht bei Bayern

Von T.H. 16. Mai 2017 - 12:58 Uhr

Joshua Kimmich spürt bei Bayern kein Vertrauen.Foto: AFP

Trotz eines noch bis 2020 laufenden Vertrags will sich der Nationalspieler beim Rekordmeister verabschieden – zu Manchester City oder RB Leipzig?

Stuttgart - Wo Joshua Kimmich (22) vom 17. Juni bis zum 2. Juli sein wird, weiß er schon jetzt – mit der deutschen Nationalmannschaft beim Confed-Cup in Russland. Für welchen Verein der frühere Jugendspieler des VfB Stuttgart in der nächsten Saison aufläuft, ist dagegen noch nicht sicher. Fest steht nach Informationen unserer Zeitung nur, dass Kimmich seinen bisherigen Arbeitgeber FC Bayern unbedingt verlassen will, obwohl er dort noch einen Vertrag bis 2020 besitzt. Aber der deutsche Rekordmeister sträubt sich. „Joshua Kimmich wird definitiv auch in der kommenden Saison für den FC Bayern spielen“, sagt der Vorstandsvorsitzende Karl-Heinz Rummenigge., der in dieser Sache aufgrund des Vertrags von Kimmich am längeren Hebel sitzt.

Der Grund für den Wechselwunsch des Spielers heißt Carlo Ancelotti. Der Trainer verbannte Kimmich meist auf die Ersatzbank. Vertrauen sieht anders aus. Für das Talent war es so auf jeden Fall ein verlorenes Jahr, dem keine weitere verlorene Zeit folgen soll. Deshalb will der Stammspieler der DFB-Auswahl weg – woran auch die kürzlich erfolgte Ankündigung von Karl-Heinz Rummenigge nichts ändern konnte. Der Bayern-Vorstandschef erklärte, dass Kimmich die Nachfolge von Philipp Lahm antreten soll, der seine Karriere beendet. Ancelotti legte sich da jedoch noch nicht eindeutig fest. Außerdem kursierte die Meldung, dass die Bayern sehr wohl auf dem Transfermarkt einen neuen Rechtsverteidiger und damit einen Nachfolger von Lahm suchen.

Wohin der Weg von Kimmich führt, wird sich wohl bald zeigen. Muss er bei den Bayern bleiben? An einer Verpflichtung des Talents interessiert sind RB Leipzig, wo Kimmich schon bis 2015 gespielt hat, und Manchester City. Dort ist Pep Guardiola als Trainer tätig, der Kimmich in der vergangenen Saison bei Bayern gefördert hatte und sich nun für diesen Transfer ausspricht. Guardiola machte Kimmich damals sofort zum Stammspieler – und das in einem Team, das mit Weltstars gespickt ist. 23 Bundesligaeinsätze standen in der Spielzeit 2015/16 auf dem Konto des gebürtigen Schwaben, der sich vor genau zehn Jahren der VfB-Jugend angeschlossen hatte, ehe er 2013 auf Leihbasis zu RB Leipzig wechselte.

Bis vor einem Jahr ist es bei Kimmich ständig aufwärts gegangen – bis Ancelotti zum FC Bayern gekommen ist. Seitdem hatte er nur noch den Status eines Ergänzungsspielers – und selbst als Lahm zuletzt ein paar Mal geschont wurde, kam auf dieser Position meist der erfahrene Rafinha zum Zug und nicht Kimmich. Dabei sind für ihn in der nächsten Saison regelmäßige Einsätze enorm wichtig, um nicht das Risiko einzugehen, die WM 2018 in Russland zu verpassen. Denn der Bundestrainer Joachim Löw dürfte kaum einen Mann nominieren, der in seinem Club nur zweite Wahl ist.

Das ist das Dilemma von Kimmich, der sich bei der EM vor einem Jahr in Frankreich einen Stammplatz in der Nationalmannschaft erkämpfte, den er seitdem verteidigt hat – auf der Position des rechten Außenverteidigers. Auch um diese Rolle nicht zu gefährden, sucht er jetzt eine neue Herausforderung. Bei den Bayern fühlt er sich in einer Sackgasse, da er offensichtlich kein Umdenken bei Ancelotti feststellen kann. Zuletzt gehörte er zwar wieder regelmäßiger zur Anfangsformation – aber erst nachdem die Meisterschaft zu Gunsten der Münchner entschieden war. Und in den wichtigen Duellen im Viertelfinale der Champions League gegen Real Madrid besetzte er nur eine Nebenrolle. Quo vadis, Joshua Kimmich?