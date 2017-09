Bundesliga-Stürmer Terodde läuft Lewandowski und Co. davon

Von Yannik Buhl 20. September 2017 - 16:46 Uhr

Terodde zeigt sich in der Bundesliga laufstark. Foto: Pressefoto Baumann

VfB-Stürmer Simon Terodde tut sich noch schwer in der Bundesliga – bei der Laufleistung kann der Stuttgarter aber sehr wohl im Oberhaus mithalten. Unter den zentralen Stürmern der Liga gehört Terodde zu den fleißigsten.

Stuttgart - Klar, wenn man nur auf die Torstatistik schaut, könnte man meinen, Simon Terodde habe sich in der Bundesliga noch nicht zurechtgefunden. In seiner ersten Saison ist ihm in fünf Spielen noch kein Treffer gelungen. Obwohl der Stürmer des VfB die Speerspitze der Schwabenoffensive ist.

Wer aber die Spiele des VfB Stuttgart aufmerksam verfolgt, der wird sich das eine oder andere Mal gewundert haben: Terodde hilft im Mittelfeld aus, Terodde klärt einen Ball im Strafraum von Ron-Robert Zieler. Kurz: der Stürmer ackert, und zwar nicht nur im Sechzehner des Gegners. Wie selbstverständlich ist er überall auf dem Platz unterwegs, keinesfalls steht er vorne und wartet auf die entscheidende Flanke.

In seinen ersten fünf Bundesligaspielen kam Terodde auf durchschnittlich 10,3 Kilometer Laufleistung. Damit teilt er sich unter den jeweiligen Stoßstürmern der 18 Bundesligaclubs den sechsten Platz mit Bobby Wood vom Hamburger SV. Spitzenreiter ist Alfred Finnbogason vom FC Augsburg – er läuft pro Spiel ganze elf Kilometer (und somit nur 700 Meter mehr als der VfB-Stürmer). Zum Vergleich: Mittelfeldspieler Thomas Delaney von Werder Bremen ist in dieser Saison bisher am meisten gelaufen – mit 12,1 Kilometern pro Partie. Bei den Stuttgartern ist Terodde zusammen mit Benjamin Pavard pro Spiel der laufstärkste Spieler. Auswärts ist der VfB-Stürmer mit 11,2 Kilometern übrigens mehr unterwegs als zu Hause (8,9).

Dass sie fleißig mitarbeiten, kann man über einige von Teroddes Stürmer-Kollegen von der Laufleistung her weniger behaupten. Auch die großen Namen wie Robert Lewandowski (9,6 Kilometer) vom FC Bayern und Pierre-Emerick Aubameyang (8,9 Kilometer) von Borussia Dortmund sind weniger auf Achse. Und der frühere VfB-Stürmer Vedad Ibisevic läuft für Hertha BSC in der Regel nur 7,1 Kilometer.