Bundesliga-Spiele terminiert Der VfB Stuttgart spielt endlich wieder samstags

Von red/sid 11. Juli 2017 - 14:28 Uhr

Die Deutsche Fußball-Liga (DFL) hat die ersten sechs Spieltage der Bundesliga-Saison 2017/2018 exakt terminiert. Freuen dürfen sich die Fans des VfB Stuttgart – denn endlich rollt auch wieder samstags der Ball.





18 Bilder ansehen

Köln - Die Deutsche Fußball-Liga (DFL) hat am Dienstag die Anstoßzeiten für die Bundesliga-Spieltage 1 bis 6 veröffentlicht. Der VfB Stuttgart beginnt die Saison 2017/2018 auswärts bei Hertha BSC. Angestoßen wird die Partie zur klassischen Bundesliga-Zeit, am Samstag, den 19. August, um 15.30 Uhr. Wir haben die Partien der Roten zu Saisonbeginn in der Übersicht:

Mehr zum Thema

1. Spieltag: Samstag, 19. August, 15.30 Uhr: Hertha BSC – VfB Stuttgart

Freitag, 18. August 2017: Bayern München - Bayer Leverkusen (20.30)

Samstag, 19. August 2017: 1899 Hoffenheim - Werder Bremen (15.30), Hamburger SV - FC Augsburg (15.30), FSV Mainz 05 - Hannover 96 (15.30), VfL Wolfsburg - Borussia Dortmund (15.30), Schalke 04 - RB Leipzig (18.30)

Sonntag, 20. August 2017: SC Freiburg - Eintracht Frankfurt (15.30), Borussia Mönchengladbach - 1. FC Köln (18.00)

2. Spieltag: Samstag, 26. August, 15.30 Uhr: VfB Stuttgart – 1. FSV Mainz 05

Freitag, 25. August 2017: 1. FC Köln - Hamburger SV (20.30)

Samstag, 26. August 2017: Werder Bremen - Bayern München (15.30), Eintracht Frankfurt - VfL Wolfsburg (15.30), Bayer Leverkusen - 1899 Hoffenheim (15.30), FC Augsburg - Borussia Mönchengladbach (15.30), Borussia Dortmund - Hertha BSC (18.30)

Sonntag, 27. August 2017: RB Leipzig - SC Freiburg (15.30), Hannover 96 - Schalke 04 (18.00)

3. Spieltag: Sonntag, 10. September, 18.00 Uhr: FC Schalke 04 – VfB Stuttgart

Freitag, 8. September 2017: Hamburger SV - RB Leipzig (20.30)

Samstag, 9. September 2017: SC Freiburg - Borussia Dortmund (15.30), Borussia Mönchengladbach - Eintracht Frankfurt (15.30), FC Augsburg - 1. FC Köln (15.30), FSV Mainz 05 - Bayer Leverkusen (15.30), VfL Wolfsburg - Hannover 96 (15.30), 1899 Hoffenheim - Bayern München (18.30)

Sonntag, 10. September 2017: Hertha BSC - Werder Bremen (15.30)

4. Spieltag: Samstag, 16. September, 15.30 Uhr: VfB Stuttgart – VfL Wolfsburg

Freitag, 15. September 2017: Hannover 96 - Hamburger SV (20.30)

Samstag, 16. September 2017: Bayern München - FSV Mainz 05 (15.30), RB Leipzig - Borussia Mönchengladbach (15.30), Werder Bremen - Schalke 04 (15.30), Eintracht Frankfurt - FC Augsburg (15.30)

Sonntag, 17. September 2017: 1899 Hoffenheim - Hertha BSC (13.30), Bayer Leverkusen - SC Freiburg (15.30), Borussia Dortmund - 1. FC Köln (18.00)

5. Spieltag: Dienstag, 19. September, 18.30 Uhr: Borussia M’gladbach – VfB Stuttgart

Dienstag, 19. September 2017: Schalke 04 - Bayern München (20.30), FC Augsburg - RB Leipzig (20.30), VfL Wolfsburg - Werder Bremen (20.30)

Mittwoch, 20. September 2017: 1. FC Köln - Eintracht Frankfurt (18.30), Hertha BSC - Bayer Leverkusen (20.30), SC Freiburg - Hannover 96 (20.30), Hamburger SV - Borussia Dortmund (20.30), FSV Mainz 05 - 1899 Hoffenheim (20.30)

6. Spieltag: Samstag, 23. September, 15.30 Uhr: VfB Stuttgart – FC Augsburg

Freitag, 22. September 2017: Bayern München - VfL Wolfsburg (20.30)

Samstag, 23. September 2017: RB Leipzig - Eintracht Frankfurt (15.30), 1899 Hoffenheim - Schalke 04 (15.30), Werder Bremen - SC Freiburg (15.30), FSV Mainz 05 - Hertha BSC (15.30), Borussia Dortmund - Borussia Mönchengladbach (18.30)

Sonntag, 24. September 2017: Hannover 96 - 1. FC Köln (15.30), Bayer Leverkusen - Hamburger SV (18.00)