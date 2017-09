Bundesliga-Ranking So viel ist die Marke VfB Stuttgart wert

Von pav 15. September 2017 - 16:12 Uhr

Welches Potenzial besitzt die Marke VfB Stuttgart? Foto: Pressefoto Baumann

Bereits seit 2012 erforscht die Technische Universität Braunschweig die Markenstärke der deutschen Profi-Vereine im Fußball. Wir zeigen, wo sich der VfB Stuttgart hinter Spitzenreiter Borussia Dortmund einreiht.

Stuttgart - Mit großem Interesse warten die Verantwortlichen der bedeutendsten deutschen Profi-Clubs auf das jährliche Ranking der stärksten Marken unter den Fußball-Bundesligisten; die entsprechende Studie wird bereits seit 2012 von der Technischen Universität (TU) Braunschweig durchgeführt. Nun wurden die Forschungsergebnisse mit Blick auf die abgelaufene Spielzeit veröffentlicht.

Dabei wird aus allen 36 Profivereinen der Bundesliga und zweiten Liga ein Markenindex ermittelt, der sich aus der Vereinsbekanntheit sowie der Bewertung der Befragten in den Kategorien „sehr sympathisch“, „sehr gut“ und „sehr attraktiv“ zusammensetzt. Wie in den vergangenen Jahren erreichte Borussia Dortmund hier den ersten Platz – die Marke „BVB“ besitzt deutschlandweit weiterhin die größte Anziehungskraft, obschon sich der Abstand zu den nachfolgenden Clubs ein wenig verringert hat.

VfB Stuttgart profitiert vom Aufstieg

Während der FC Bayern München in dieser Rangliste ebenfalls Federn ließ und in der Sympathie-Skala gar den letzten Platz belegt, konnte insbesondere der VfB Stuttgart im vergangenen Jahr aufholen. Dies haben die Schwaben allem voran dem direkten Wiederaufstieg in die Bundesliga im Mai 2017 zu verdanken.

Im Zuge dessen gelang es den Roten, sich sowohl in puncto Bekanntheit als auch Einstellung erheblich zu verbessern. Der VfB gilt in der abgelaufenen Spielzeit somit als größter Aufsteiger im Markenranking und belegt in der Studie der TU Braunschweig deutschlandweit in der Endabrechnung Platz neun.

Das Marken-Ranking der TU Braunschweig im Überblick:

1. Borussia Dortmund

2. Werder Bremen

3. SC Freiburg

4. FC St. Pauli

5. FSV Mainz 05

6. Borussia M’gladbach

7. 1. FC Köln

8. FC Bayern München

9. VfB Stuttgart

10. Hertha BSC

11. Bayer 04 Leverkusen

12. 1. FC K’lautern

13. VfL Wolfsburg

14. 1. FC Nürnberg

15. Eintracht Braunschweig

16. VfL Bochum

17. FC Schalke 04

18. Fortuna Düsseldorf

19. FC Augsburg

20. TSG 1899 Hoffenheim