Bundesliga-Magazin Am Freitag am Kiosk: Das Bundesliga-Magazin zum Saisonstart

Von red 17. August 2017 - 18:07 Uhr

64 Seiten prall gefüllte zum Start der Fußballsaison: Unser Bundesliga-Magazin Foto: StZN

Die Fußball-Bundesliga geht in ihre 55. Saison – und wir stimmen unsere Leser mit einem besonderen Extra darauf ein. Das Bundesliga-Magazin mit 64 prall gefüllten Seiten zum Saisonstart – an diesem Freitag als Beilage in der Stuttgarter Nachrichten.

Stuttgart - Die Fußball-Bundesliga ist ein Erfolgmodell – in längst in Serie gegangen. Am Freitag (20.30 Uhr) startet mit dem Duell des FC Bayern gegen Bayer Leverkusen die 55. Auflage. Die Ausgangslage ist die gleiche wie im vergangenen Jahr: Die Liga macht Jagd auf den Rekordmeister aus München. Ob’s diesmal einer schafft und Titel Nummer sechs in Serie der Bayern verhindert?

Spannende Frage – aber es gibt noch mehr davon. Welcher Club tritt mit welchen Neuzugängen an? Welche Schiedsrichte nehmen die Pfeife in den Mund? Wie schätzen die Manager der Vereine ihre Mannschaft ein? Und dann ist da ja noch der VfB Stuttgart.

Das Team von Jung-Trainer Hannes Wolf ist nach einem Jahr im Unterhaus zurück in der Beletage des deutschen Fußballs – und verfolgt mittelfristig ein großes Ziel: Der VfB will wieder im ersten Drittel der Bundesligatabelle ankommen. In der ersten Saison nach dem Aufstieg geht es aber erst einmal darum, sich wieder unter den Besten zu etablieren. Erschwerend kommt hinzu: Die Bundesliga ist so ausgeglichen besetzt wie lange nicht.

Wie also sind die Aussichten des VfB Stuttgart? Was erhofft sich Stürmer Daniel Ginczek von der Saison? Wer sind die Neuen beim Aufsteiger? Antworten auf diese und viele andere Fragen geben wir in unserem Sonderheft zum Start der Bundesliga. Unsere Leser dürfen sich freuen auf 64 prall gefüllte Seiten mit vielen Informationen, zahlreichen Stimmen zur neuen Saison und einen speziellen Blick auf den VfB Stuttgart.

Wo? Am Freitag am Kiosk – als Beilage der Stuttgarter Nachrichten.

