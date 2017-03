Bundesliga Hoffenheim klettert vorerst auf Rang drei

Von red/dpa 31. März 2017 - 22:33 Uhr

HoffenheimsNiklas Stark (rechts) und Hoffenheims Sebastian Rudy kämpfen um den Ball.Foto: dpa

Die TSG Hoffenheim hat am Freitagabend das Auswärtsspiel bei Hertha BSC Berlin mit 3:1 gewonnen. Die Kraichgauer klettern durch den Erfolg vorerst auf den dritten Tabellenplatz.

Berlin - 1899 Hoffenheim hat seine Erfolgsserie auch bei der heimstarken Hertha fortgesetzt und ist zumindest vorübergehend auf Rang drei geklettert. Die Kraichgauer siegten am Freitagabend zum Auftakt des 26. Spieltags 3:1 (1:1) in Berlin und sind weiter auf Champions-League-Kurs. Die TSG ist seit sechs Partien unbesiegt, Hertha blieb in dieser Saison erst zum dritten Mal zu Hause ohne Sieg. Peter Pekarik hatte die Gastgeber vor 42 401 Zuschauern im Olympiastadion in Führung geschossen (32. Minute). Andrej Kramaric (39./Handelfmeter/86.) und Niklas Süle(76.) drehten die Partie zugunsten der Gäste. Hertha spielte nach einer Gelb-Roten Karte für Maximilian Mittelstädt (58.) über eine halbe Stunde in Unterzahl.