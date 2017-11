BUND pflanzt in Korntal-Münchingen Bäume Natürlich gut: Winterlinden zieren die Alleenstraße

Von Stefanie Köhler 17. November 2017 - 18:55 Uhr

Wenn die BUND-Ortsgruppe in Korntal-Münchingen Bäume spendet wie jetzt fünfWinterlinden in der Münchinger Alleenstraße, packen alle mit an. Foto: factum/Granville

Die Ortsgruppe des BUND hat erstmals dem Stadtteil Münchingen Bäume gespendet. Die „robusten, dem Klima angepassten“ Winterlinden ersetzen die Bäume, die die Stadt vor zwei Jahren fällen ließ.

Korntal-Münchingen - Die Löcher klaffen schon am Straßenrand, als die fünf Winterlinden am Freitagmorgen in der Alleenstraße im Korntal-Münchinger Stadtteil Münchingen eintreffen. Bei der Baumpflanzaktion der Ortsgruppe des Umwelt- und Naturschutzbundes BUND herrscht Teamarbeit: Die Stadt bereitet die Löcher vor, die Naturschützer spenden die Bäume, die sie mit der Korntaler Gärtnerei Zipf einpflanzen.

Die „robusten, dem Klima angepassten“ Winterlinden ersetzen die Bäume, die die Stadt vor zwei Jahren fällen ließ. Die Wurzeln von Birke, Rotbuche und Elsbeere hatten derart gewuchert, dass sie nach oben drückten – und der Gehweg an einigen Stellen aufbrach. Die Wurzeln hatten auch das Fundament mehrerer Garagen angehoben mit der Folge, dass in den Wänden ebenfalls Risse entstanden sind. „Als die Bäume vor mehr als 50 Jahren gepflanzt wurden, hatte man nicht daran gedacht, dass die Wurzeln einmal solche Schäden anrichten könnten“, sagt Sonja Widmann, die Bereichsleiterin für Hoch- und Tiefbau der Stadt. Zumal die damals jungen Bäume klein waren und dürre Stämmchen hatten.

In Münchingen erstmals Bäume gespendet

Nachdem die Eigentümer der Garagen der Stadt die Schäden gemeldet hatten, schauten sich Gutachter die Bäume an. Die Wurzeln der gesunden Bäume wurden daraufhin gekappt: Senkrecht eingelassene, stabile Schutzfolien begrenzen seitdem den Wurzelwuchs. Fünf Bäume wurden entfernt, weil sie stark beschädigt waren. Ihre Nachfolger nun haben mit der Pflanzung eine Wurzelschutzfolie erhalten.

Die Eigentümer blieben indes auf ihrem Schaden sitzen. Die Versicherung der Stadt weigerte sich zu zahlen. Aus ihrer Sicht, so Widmann, könnten auch der weiche Boden oder eine unzureichende Fundamentierung schuld gewesen sein.

Es ist das erste Mal, dass die BUND-Ortsgruppe in Münchingen Bäume spendet. Im Korntaler Stadtgebiet dagegen hat sie bereits 30 Bäume gesetzt. Hinzu kommen außerhalb des Stadtgebiets zahlreiche Biotope sowie mehrere hundert Sträucher am Kindergarten Sonnenwirbel in Münchingen. „Wir haben einen ökologischen Auftrag“, erklärt Herbert Lawrenz das Engagement der Ortsgruppe. Er ist verantwortlich für die Pflanzungen und Pflegeaktionen auf der Gemarkung.

Stadt hält die BUND-Ortsgruppe für einen Glücksfall

Die Kosten von 2000 Euro habe die Ortsgruppe diesmal nicht allein stemmen können, sagt Wolf Ohl, der Vorsitzende des örtlichen BUND. Daher hat die Kreissparkasse Ludwigsburg 800 Euro übernommen. „Umweltschutz liegt uns am Herzen. Wir haben zur Region einen starken Bezug“, sagt Ralf Braico, der Regionaldirektor für das Privatkundengeschäft. Das Geldinstitut investiere jedes Jahr aus fünf Sponsoringtöpfen eine Summe in Millionenhöhe in verschiedene soziale, sportliche oder eben naturschützende Projekte.

Grundsätzlich kümmert sich die Stadt um die Bäume auf der Gemarkung. „Es ist ein Glücksfall, dass die BUND-Ortsgruppe so motiviert ist und immer wieder mit Anfragen auf uns zukommt“, sagt Widmann.