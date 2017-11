Bürgermeisterwahl in Altbach Drei Kandidaten kämpfen um die Mehrheit

Von Ulrich Stolte 12. November 2017 - 17:00 Uhr

Die Kommune sucht Ideen für das historsiche das alten Rathaus. Foto: Christian Hass

Altbach wählt an diesem Sonntag einen neuen Bürgermeister. Wir berichten von der Wahl in einem Liveticker.

Altbach - Drei Kandidaten wollen es in Altbach wissen – und die Altbacher Bürger wissen: Die drei Kandidaten haben sich ins Zeug gelegt. Unzählige Hausbesuche haben sie gemacht, auf den Vereinfesten waren sie gewesen und haben sich darüber hinaus mit den lokalen Akteuren der 6000-Seelen-Gemeinde am Neckar getroffen.

Einen Schlagabtausch haben sich die Kandidaten in der letzten Oktoberwoche in der Altbacher Gemeindehalle geliefert und die gut 500 Zuschauer erlebten in der Gemeindehalle einen selbstbewussten und angriffslustigen André Trippe (parteilos), einen zuweilen leidenschaftlichen Martin Funk (SPD) und eine eher ruhig auftretende Martina Fehrlen (CDU). Sie ist auch die älteste im Kandidatentrio: Die Geschäftsführerin des Instituts für Weiterbildung der Hochschule Esslingen ist 39 Jahre alt. Funk, der amtierende Bürgermeister von Ohmden und gelernte Verwaltungsfachmann, ist 34 Jahre alt und André Trippe, der Veranstaltungsmanager aus Denkendorf, ist 27 Jahre alt.

Viele Altbacher sind vom Lärm geplagt

An diesem Abend waren auch die wichtigsten Wahlkampfthemen präsentiert worden. Die Ganztagesbetreuung sollte besser werden, es gab die Forderung nach Tempo 30 in der Esslinger Straße, überdies sind viele Altbacher vom Lärm geplagt, der von Bahn, Flugzeug und natürlich von den Autos kommt.

Vor allem aber vermissen die Altbacher einen Einkaufsmarkt in der Ortsmitte. Zwar gibt es zwei Discounter an der B 10, aber einen größeren Markt wie jener, der einst am Bahnhof war und dessen Kundschaft wohl auch die anderen Geschäfte belebte, der fehlt. Die Altbacher machen sich auch Sorgen, um den hohen Schuldenstand in der Gemeindekasse. Die Schulden waren aufgelaufen, nachdem die EnBW vier Millionen Euro Gewerbesteuer zurückgefordert hatte.

Darüber hinaus beschäftigt die Altbacher Bürger zur Zeit die Zukunft ihrer Rathäuser. Altbach hat ja ein historisches Rathaus sowie das alte Rathaus und mittlerweile auch ein neues, das in der Ortsmitte steht. Was mit dem alten Rathaus passiert, weiß noch niemand.

Nachfolger von Wolfgang Benignus

Hier waren sich die Kandidaten einig, mit einem Ideenwettbewerb die Altbacher Bürger zu beteiligen. Einig waren sie sich auch, die Ganztagesbetreuung zu verbessern und ein vernünftiges Jugendhaus zu bauen. Ein sehr spezielles Altbacher Wahlkampfthema gab es auch. Der amtierende Schultes Wolfgang Benignus, der vor zwei Amtsperioden den Altbürgermeister Walter Stetter beerbte, wohnt nicht in der Kommune. Dazu ist er nicht verpflichtet, aber dennoch war das in Altbach immer ein Thema gewesen.

Martin Funk versprach, mit seiner Lebensgefährtin nach Altbach zu ziehen, Trippe hat sich bereits ein leer stehendes Haus in Altbach ausgesucht. Martina Fehrlen will in Esslingen-Sulzgries wohnen bleiben, vor allem­, weil sich die Schwiegereltern dort um ihre kleine Tochter kümmern können. Wie die Chancen der Kandidaten stehen, ist schwer zu beurteilen. Wenn an diesem Abend keiner mehr als 50 Prozent der Stimmen erhält, dann wird es einen zweiten Wahlgang geben.

