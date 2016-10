Bürgerentscheid Wohin zieht es Bad Herrenalb?

Von Nils Mayer 20. Oktober 2016 - 08:00 Uhr

Wechsel vom Landkreis Calw in den Landkreis Karlsruhe: Am Sonntag können die Bürger von Bad Herrenalb darüber abstimmen.Foto: Jehle

Baden oder Württemberg? Landkreis Karlsruhe oder Landkreis Calw? An diesem Sonntag müssen die Bürger von Bad Herrenalb über einen Antrag für einen möglichen Landkreiswechsel abstimmen. Die Situation im Ort ist angespannt – ein Besuch.

Bad Herrenalb - Bad Herrenalb modernisiert sich. In dem Kurort im Albtal reiht sich seit Monaten eine Baustelle an die andere. Auch der Kurpark ist derzeit aus Sicherheitsgründen mit Bauzäunen umstellt und für Touristen damit keine Option. Drinnen schwenken Minibagger umher und helfen den Bauarbeitern, die Beete so zu präparieren, dass dort im nächsten Sommer bunte Blumen blühen können. Ein Banner von Stadt und Land wirbt um Verständnis: „Wir bauen für Sie!“ Und das nicht ohne Grund: Vom 13. Mai bis 10. September des kommenden Jahres findet in Bad Herrenalb die ­kleine Landesgartenschau statt.

Doch es gibt ein Thema, das die rund 7700 Einwohner von Bad Herrenalb im Nordschwarzwald in diesen Tagen noch mehr beschäftigt als das Mega-Event: der mögliche Wechsel vom Landkreis Calw in den Landkreis Karlsruhe – von Württemberg nach Baden.

Bürgerinitiative sammelte 1600 Unterschriften

Auch im schmucken Café-Bereich einer Bäckerei, gegenüber dem Kurpark, sitzen an diesem Vormittag zwei ältere Herren, die über die Vor- und Nachteile eines Landkreiswechsels diskutieren. „Was soll das bringen?“, sagt der eine. „Für den Bürger ändert sich doch nichts.“ Ein anderer Gast mit Schiebermütze spitzt die Ohren und stellt sein Tablett auf den Nachbartisch. Noch bevor er sich auf das weiche Sitzkissen auf der Bank setzt und in seine Butterbrezel beißt, wirft er mit badischem Dialekt ein: „Ich bin für den Landkreiswechsel nach Karlsruh’!“ Die Wege zum Landratsamt, zu Krankenhäusern und beruflichen Schulen seien ­gerade mit öffentlichen Verkehrsmitteln nach Calw deutlich länger als nach Ettlingen oder Karlsruhe. Und überhaupt: „Wir haben noch nie einen Bezug zu Calw gehabt. Eigentlich hätten wir schon in den 70er ­Jahren nach Karlsruhe gehört.“

Damals, im Zuge der baden-württembergischen Kreisreform, wurde Bad Herrenalb mit seiner Thermalquelle dem als Bäderkreis bezeichneten Landkreis Calw zugeordnet. Immer wieder gab es in den Jahrzehnten danach Stimmen, die sich eine Zugehörigkeit zu Baden und Karlsruhe gewünscht hätten. Doch diesmal wird dieser Wunsch auch mit Nachdruck und Ernsthaftigkeit verfolgt: Eine Bürgerinitiative („Sag Ja zum Landkreis Karlsruhe“) sammelte rund 1600 gültige Unterschriften für ein Bürgerbegehren – mehr als viermal so viele, wie nötig gewesen wären – und überreichte es Anfang Juli dem parteilosen Bürgermeister Norbert Mai. Dieser hätte sich lieber erst nach der Landesgartenschau mit dem Thema befasst. Doch die Initiatoren um den Altstadtrat Martin Knirsch nahmen darauf keine Rücksicht. Die Zeit für eine Entscheidung sei jetzt einfach gekommen, sagte Knirsch. Ende Juli gab der Gemeinderat grünes Licht für einen baldigen Bürgerentscheid.

Frage auf dem Stimmzettel klingt sperrig

An diesem Sonntag kommt es nun zur Entscheidung. Dann sind 6300 Wahlberechtigte, darunter 540 Heranwachsende im Alter von 16 bis 25 Jahren, aufgerufen, am Bürgerentscheid teilzunehmen. Mindestens 20 Prozent von ihnen (1260 Personen) müssen abstimmen, damit der Bürgerentscheid gültig wird. Die Frage auf dem Stimmzettel klingt sperrig: „Sind Sie dafür, dass sich die Stadt Bad Herrenalb bei der Landesregierung, den Landtagsfraktionen sowie den Landtagsabgeordneten dafür einsetzt, dass diese eine Gesetzesvorlage in den Landtag einbringen, nach der die Stadt Bad Herrenalb aus dem Landkreis Calw aus- und in den Landkreis Karlsruhe eingegliedert wird?“