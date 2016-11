Bürgerentscheid in Kernen Die Wähler lehnen den Aussichtssteg ab

Von Hans-Dieter Wolz 27. November 2016 - 19:37 Uhr

In neun Wahllokalen stimmen die Wähler beim Bürgerentscheid in Kernen ab.Foto: Hans-Dieter Wolz

Der umstrittene Aussichtssteg für die Remstal-Gartenschau 2019 wird in Kernen nicht gebaut. Das Naturdenkmal „Sieben Linden“ bleibt unangetastet. Eine große Mehrheit der Kernener Wähler hat das Bauprojekt beim Bürgerentscheid an diesem Sonntag abgelehnt. Das Quorum von 2504 Stimmen wurde weit übertroffen.

Kernen - Der Bürgerentscheid in Kernen ist entschieden. Der umstrittene Aussichtssteg im Naturdenkmal „Sieben Linden“, einer markanten Kuppe mit Felswand oberhalb des Ortsteils Stetten, wird nicht gebaut. 3543 Menschen, das sind 28,3 Prozent der 12 513 Stimmberechtigten, haben entsprechend der Fragestellung: „Sind Sie dafür, dass kein Aussichtssteg auf dem Naturdenkmal ,Sieben Linden’ gebaut wird?“ mit „Ja“ und somit gegen die Plattform gestimmt. Ein „Nein“ zum Bürgerbegehren kreuzten nur 1505 Wähler an. Damit bleibt das Naturdenkmal „Sieben Linden“ unangetastet und das ebenfalls am vorgesehenen Bauplatz bestehende Landschaftsschutzgebiet intakt. Das nötige Quorum, 20 Prozent der Wahlberechtigten, lag 2504 Stimmen. Diese Marke musste die Mehrheit der Stimmen übersteigen, um ein gültiges und für den Gemeinderat bindendes Votum abzugeben. Ansonsten hätte der Gemeinderat Kernen erneut entscheiden müssen.

Die Wahlbeteiligung war mit etwas mehr als 40 Prozent etwas geringer als sonst bei Kommunalwahlen in Kernen, aber in der Größenordnung erfolgreicher Bürgerentscheide.

Dem Wahlgang an diesem Sonntag, der genauso ablief wie Kommunalwahlen sonst und mit den gleichen Wahllokalen, war ein wochenlanger Wahlkampf mit Infoveranstaltungen der Steg-Gegner und der Gemeindeverwaltung, mit Flyer und Plakaten vorausgegangen. Einzelne Bürger haben offenbar für die Wahlwerbung tief in ihre Taschen gegriffen, denn eine Wahlkampfkosten-Erstattung gibt es nach Auskunft der Gemeindeverwaltung nicht. „Mir gebet nix“, hieß es aus dem Rathaus.

Die Entscheidung zwischen „Natur genügt“ und dem Willen, den Aussichtsradius vom Felsensporn der Sieben Linden ins vordere Remstal noch zu verbessern, ist in den vergangenen Wochen als eine Grundfrage zwischen der Bewahrung und der Nutzung der Natur erschienen und deswegen gelegentlich auch mit emotionalen Reaktionen einher gegangen. Im Gemeinderat Kernen waren entsprechend dieser Trennlinie die umweltorientierte Offene Grüne Liste (OGL) und das linksalternative Parteifreie Bündnis (PFB) gegen den Steg-Bau eingestellt. Dagegen war die Ratsmehrheit mit der CDU, den Unabhängigen Freien Wählern (UFW) und den meisten SPD-Gemeinderäten für das filigrane, aber stählerne Bauwerk eingestellt. Von diesem hatten sie sich eine Attraktion für die Remstal-Gartenschau 2019, eine Belebung des Tourismus und der Gastronomie im Ort erhofft.

Auffällig an der Entscheidung ist, dass es in keinem Wahllokal eine andere Mehrheit gab. Auch im größeren Ortsteil Rommelshausen stimmten durchweg doppelt so viele Wähler mit dem „Ja“ als mit einem „Nein“ und folgten damit dem Bürgerbegehren aus den Umweltverbänden Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND) und dem Naturschutzbund (Nabu). Der Stimmenerfolg der Steggegner war im Ortsteil Stetten teilweise noch deutlich höher.