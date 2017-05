Brutaler Überfall in Schorndorf 51-Jähriger wird von Begleiter niedergestoßen und ausgeraubt

Von red/dja 09. Mai 2017 - 16:55 Uhr

Die Polizei sucht Zeugen zu dem Unfall.Foto: dpa

Ein 51-jähriger Mann lernt am Montagabend in einer Gaststätte einen 34-Jährigen kennen. Die beiden fahren gemeinsam zur Tankstelle. Auf einmal überfällt der 34-Jährige den 51-Jährigen.

Schorndorf - Ein 51-Jähriger Mann ist am Montagabend in Schorndorf (Rems-Murr-Kreis) Opfer eines hinterhältigen Überfalls geworden.

Der Mann hielt sich in einer Gaststätte in der Innenstadt auf, wo er einen 34-jährigen Mann kennenlernte, teilte die Polizei mit. Dieser begleitete ihn auch, als er sich kurz vor 2 Uhr am Dienstagmorgen mit einem Taxi zu einer Tankstelle in der Stuttgarter Straße fahren ließ. Nachdem der 51-Jährige dort Bier und Zigaretten gekauft hatte und sich kurz nach zwei Uhr auf den Heimweg machen wollte, soll ihn der 34-Jährige in der Ledergasse plötzlich von hinten angegangen und zu Boden geworfen haben.

Der Dieb konnte flüchten

Anschließend ergriff der Dieb die Jute-Tasche vom Opfer, in der sich der Einkauf sowie die Geldbörse des Opfers befanden. Der Dieb flüchtete. Der Tatverdächtige, der zunächst namentlich nicht bekannt war, konnte von der Polizei ermittelt werden. Er wurde zu Hause angetroffen und festgenommen.

Nach ersten Maßnahmen wurde der Tatverdächtige wieder auf freien Fuß gesetzt. Die Ermittlungen dauern an. Zur Klärung des Vorfalls in der Ledergasse sucht die Polizei nun Zeugen.

Anwohner oder Passanten, die Verdächtiges in der Nacht wahrgenommen haben, sollen sich bitte mit der Kriminalpolizei Waiblingen unter der Telefonnummer 07151/9500 in Verbindung setzen.