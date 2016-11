Brückenabriss auf der A8 Kleine Unfälle, aber keine langen Staus

Von red/dpa 20. November 2016 - 11:33 Uhr

Auf der A8 ist es bisher zu keinen größeren Staus gekommen. (Symbolfoto)Foto: dpa

Durch den Brückenabriss auf der A8 ist es bisher kaum zu Verkehrsbehinderungen gekommen. Lediglich auf der Umleitungsstrecke kam es laut Polizei in der Nacht auf Sonntag zu ein paar kleineren Unfällen.

Stuttgart - Der Abriss zweier Brücken an der Autobahn 8 hat am Wochenende kaum für größere Verkehrsbehinderungen auf den Umleitungsstrecken gesorgt. „Größere Staus gab es bislang keine“, sagte ein Sprecher der Polizei am Sonntag. Auf der Bundesstraße 466 stockte der Verkehr am Vormittag im Landkreis Göppingen zwischen Bad Ditzenbach und Mühlhausen im Täle zeitweise auf einer Länge von rund vier Kilometern. Autofahrer auf dem Weg zwischen Stuttgart und Ulm waren zuvor aufgerufen worden, das Gebiet weiträumig zu umfahren oder sich auf Verkehrsbehinderungen einzustellen.

In der Nacht zum Sonntag war es nach Angaben der Polizei zu mehreren kleineren Unfällen auf der Umleitungsstrecke gekommen. Größere Staus verzeichnete sie allerdings nicht. Wie das Regierungspräsidium Tübingen mitteilte, war die Sperrung am späten Samstagabend eingerichtet worden und sollte noch bis zum Sonntagnachmittag dauern.

Die Sperrung der Autobahn 8 in beide Richtungen zwischen der Tank- und Rastanlage Gruibingen (Landkreis Göppingen) und der Anschlussstelle Merklingen (Alb-Donau-Kreis) war notwendig, da zwei Brücken für den sechsspurigen Ausbau der Autobahn zwischen Hohenstadt (Landkreis Göppingen) und Ulm-Nord weichen mussten. Erst im Oktober war die Autobahn 8 bei Stuttgart wegen der Sprengung einer Brücke gesperrt worden.