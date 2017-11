Britney Spears Oops... sie malt

Von dpa/mma 10. November 2017 - 09:56 Uhr

Sängerin Britney Spears startet als Malerin durch. Ein Bild hat sie bereits erfolgreich versteigern lassen. Foto: dpa

Britney Spears hat ein neues Hobby. Sie malt. Und hat damit auch noch Erfolg: Ein Bild der US-Sängerin hat bereits einen fünfstelligen Dollar-Betrag für gute Zwecke eingebracht.

Las Vegas - Popsängerin Britney Spears („Oops! ... I Did It Again“) hat die bildenden Künste für sich entdeckt. „Wir werden in letzter Zeit kreativ in unserem Haus“, schrieb die 35-Jährige am Donnerstag (Ortszeit) unter ein Video auf Instagram, das sie beim Malen zeigt. Nur mit einem knappen Bikini-Oberteil und einer Jeans-Hotpants bekleidet kniet die Sängerin in der Nachmittagssonne auf einer Terrasse – ganz auf eine Leinwand fokussiert, die sie mit grünen, roten und lila Strichen bemalt. Danach sind ihre beiden Söhne zu sehen, die pinselnd an einem Tisch sitzen. Zum Abschluss wirbelt Spears auf der Terrasse herum.

Schon im Oktober hatte die Künstlerin sich auf Instagram und Twitter mit einer Farbpalette vor einer Staffelei sitzend gezeigt. „Manchmal muss man einfach spielen!!!!!!“, hatte Spears unter das Video geschrieben, dessen Fokus offensichtlich weniger auf den Bildern, als auf der leichtbekleideten Sängerin lag.

Bei der Spielerei kam unter anderem ein Wasserfarben-Blumen-Bild in lila, blau, grün und orange heraus, das Spears für die Opfer des Attentats von Las Vegas (1. Oktober 2017) versteigerte. 10 000 US-Dollar (rund 8600 Euro) war das Bild dem Journalisten Robin Leach Medienberichten zufolge wert. „Die Blumen in meinem Gemälde stehen für einen Neuanfang, in diesem Sinne müssen wir weitermachen“, erklärte Spears in einem Statement.

Instagram-Nutzer bewerteten Spears’ malerisches Talent unterschiedlich. „Nett, dass du es für einen guten Zweck gespendet hast, auch wenn es ein scheußliches Bild ist“, schrieb zum Beispiel eine Instagrammerin mit dem Nutzernamen tracydavisartworks. „So schön“, kommentierte dagegen der Nutzer jadend7213.

Als Maler haben sich in der Vergangenheit übrigens auch schon andere Personen der Öffentlichkeit versucht, von denen man es nicht unbedingt erwartet hätte – unter ihnen George W. Bush. Im Gegensatz zu Spears’ Werken können sich die Bilder des ehemaligen US-Präsidenten aber durchaus sehen lassen.