Britische Royals in Kanada Kate und William besuchen abgelegene Insel

Von red/AP 01. Oktober 2016 - 15:11 Uhr

In einem Kanu ging es für Prinzessin Catherine und ihren Gatten William zu einer abgelegenen kanadischen Insel, wo sie von jugendlichen empfangen wurden und mehr als ein Dutzende Häuptlinge und Stammesälteste trafen.





Haida Gwaii - Der britische Prinz William und seine Frau Kate haben eine abgelegene Insel vor der Pazifikküste Kanadas besucht. Der Herzog und die Herzogin von Cambridge ließen sich von Indianern in Kanus auf den Archipel Haida Gwaii rudern, wo sie am Freitag (Ortszeit) von jugendlichen Tänzern empfangen wurden und mehr als ein Dutzende Häuptlinge und Stammesälteste trafen. Sie erinnerten an vom Staat unterstütze Religionsschulen, die einst dazu gedient hatten, den Ureinwohnern ihre Sprache und Kultur auszutreiben.

Prinz William griff auf der Überfahrt selbst zum Paddel, redete die Indianer in ihrer angestammten Sprache an und würdigte ihre lange Beziehung zur britischen Monarchie.

Die Kinder bleiben die meiste Zeit abgeschirmt

Die Nummer zwei der britischen Thronfolge war mit seiner Familie vor einer Woche in Kanada eingetroffen und reist seitdem mit seiner Frau durch die Provinz British Columbia und das Yukon-Territorium. Ihre Kinder, der dreijährige George und die 17 Monate alte Charlotte, bleiben die meiste Zeit abgeschirmt von der Öffentlichkeit in der Stadt Victoria. Ausnahme war ein Kinderfest mit den Familien von Militärangehörigen am Donnerstag.

Kanada gehört zu den Ländern, deren offizielles Staatsoberhaupt Williams Großmutter Königin Elizabeth II. ist. Auf den kanadischen Geldmünzen sind auch William und Kate abgebildet.