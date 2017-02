Brezel-Test Was macht die ideale Laugenbrezel aus?

Von Regine Warth 23. Februar 2017 - 06:00 Uhr

Was macht die ideale Brezel aus? Die Stiftung Warentest schwört auf die Knusprigkeit, der schwäbische Brezelbäcker Jürgen Frank sagt: Der Teigbauch muss nach dem Backen besonders fluffig sein, die Ärmchen dagegen kross und knusprig.Foto: Fotolia/ Jürgen Fälchle

Die Stiftung Warentest macht den Brezel-Test – mit einem überraschendem Ergebnis. Ein Stuttgarter Bäcker hält dagegen.

Berlin/Stuttgart - Der Arbeitstag von Jürgen Frank beginnt derzeit um zwei Uhr morgens: Dann werden sie gebacken, die Unmengen an Faschingsküchle und Berliner „und was sonst so gefragt ist in der Faschingszeit“, sagt der Stuttgarter Bäcker. Die Brezel dagegen hat das ganze Jahr über Saison: 2500 Stück kommen täglich aus der Backstube in den Verkaufsraum. Einzeln von Hand geformt mit der speziellen Schlingtechnik, die erst vollendet ist, wenn die dünnen Ärmchen an dem dicken Teigbauch zum Liegen kommen. „Das Verhältnis muss hier stimmen“, sagt Frank. Der Teigbauch muss nach dem Backen besonders fluffig sein, die Ärmchen dagegen kross und knusprig. „Das macht die Brezel aus.“

„Frisch aufgebacken“ gegen „frisch gekauft“

Die Stiftung Warentest hat da etwas andere Vorstellungen wie der Brezel-Test zeigt, der an diesem Donnerstag in der Zeitschrift „test“ veröffentlicht ist. Hier soll die Brezel vor allem „beim Reinbeißen krachen“, wenig Schadstoffe enthalten und nicht zu salzig sein. 17 Laugenbrezeln wurden geprüft, davon zehn tiefgefrorene zum Aufbacken und sieben fertig gebackene. Das Fazit: Die Qualität stimmt bei allen. So wurde jede Brezel zwischen der Note gut bis befriedigend bewertet, wobei die Tiefkühlware in puncto Knusprigkeit etwas besser abschneidet: So ist der Testsieger die Tiefkühlbrezel des Herstellers Ditsch. Gefolgt von den Teiglingen zum Selberaufbacken der Firmen Aldi, Tegut oder Bäcker Bachmeier. Über sie urteilen die Warentester: „Gleich neun der zehn Tiefkühlbrezeln riechen und schmecken nicht nur gut, sondern sind es auch insgesamt.“ Und sie sind günstig: Ohne Einrechnung der Energiekosten kostet die Brezel etwa 13 bis 33 Cent. „Dagegen bringen es von den sieben frisch gekauften Brezeln nur zwei auf eine gute Gesamtnote.“

Warentester kauften Brezeln bei bundesweiten Backketten

Zugegeben, die Konkurrenz der Tiefkühlprodukte waren bei diesem Test nicht ein schwäbischer Bäckerei-Handwerksbetrieb, sondern die Backketten wie Le Crobag oder Backwerk sowie Backstände in Discountern wie Aldi oder Lidl . „Wir wählten die Anbieter aus, die in ganz Deutschland verkaufen und bei denen mehrmals am Tag oder ständig frisch gebacken wird“, sagt die Projektleiterin Charlotte Granobs von Warentest.

Die seien zwar auch gut – allen voran die Brezel des norddeutschen Systemgastronomie-Anbieters Le Crobag aus Hamburg – „aber wenn die Brezel länger in der Vitrine liegt, kann die Qualität leiden“, so Granobs. Obwohl die Mitarbeiter in Läden und an Ständen frisch backen, können die Brezeln laut Warentest oft Stunden in der Vitrine liegen, bevor sie verkauft werden. Doch die Brezel ist ein Sensibelchen. Temperaturschwankungen, zu heiße oder zu feuchte Luft lassen sie trocken oder weich werden. Mit der Knusprigkeit ist es da schnell vorbei. Hinzu komme auch der teurere Preis: So kosten die Brezeln von Le Crobag mit rund einem Euro fast achtmal so viel wie der Tiefkühlteigling von Aldi.

Das sind die wichtigen Kriterien für eine Laugenbrezel

Tiefkühlware ist also in puncto Brezeln das Maß aller Dinge? Das Fazit schmerzt den Stuttgarter Bäcker Jürgen Frank nicht sonderlich. Das sei keine Konkurrenz, sagt er. „Wir reden hier von Massenware“, sagt Frank. Überall erhältlich, überall gleich schmeckend – und „eher der schlanken bayrischen Brezen angelehnt, denn der hiesigen bauchigen Laugenbrezel“. Der Kritik der Warentester, ausgebackene Brezeln würden schnell an Geschmack und Konsistenz verlieren, begegnet der Bäcker damit, dass seine Brezeln nach dem Formen nie gleich gebacken, sondern im Kühlhaus zwischengelagert und dann je nach Bedarf in den Ofen geschoben werden.