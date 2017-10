Breuningerland Oldtimer-Treffen lockt Liebhaber alter Autos nach Ludwigsburg

Von Beate Pundt 15. Oktober 2017 - 16:19 Uhr

Zum Saisonabschluss der Oldtimer haben sich Fans alter Autos in Ludwigsburg getroffen. Dort konnten die verschiedensten Farben und Fahrzeuge von den stolzen Besitzern präsentiert werden.





49 Bilder ansehen

Stuttgart - Am Sonntag hat es zahlreiche Oldtimer-Fans nach Ludwigsburg und Sindelfingen gezogen. Anlass dafür war das alljährliche Oldtimertreffen der Retro Promotion GmbH. „Die Teilnehmer kommen von überall her“, schwärmt Karl Ulrich Herrmann, Geschäftsführer von Retro Messen und Retro Promotion.

Mehr zum Thema

Insgesamt haben über 1000 Fahrzeuge bei der Sternfahrt mitgemacht, die zu zwei Zielen führte: zum Einkaufszentrum Breuningerland in Ludwigsburg und zum Möbelhaus Hofmeister in Sindelfingen. „Einige Leute kommen extra aus Zürich oder Frankfurt“, so Herrmann. Die Autos und ihre Besitzer wurden in der Zeit von 11 bis 16 Uhr von Automobilexperten vorgestellt.

Ältestes Auto über 100 Jahre alt

Zu diesem Anlass öffneten Breuningerland und Hofmeister ihre Türen und empfingen die Gäste. „Viele Teilnehmer bringen sogar Stühle mit, machen es sich gemütlich und gehen im Breuningerland essen und einkaufen“, berichtet Herrmann aus Ludwigsburg.

Er schätzt, dass insgesamt über 25.000 Besucher auf dem Gelände des Breuningerlands sind. So viele Gäste seien im vergangenen Jahr gezählt worden. „Wegen des guten Wetters sind es in diesem Jahr garantiert noch mehr“, so der Geschäftsführer.

Die Liebhaber alter Autos treffen sich zwei Mal im Jahr in der Region Stuttgart – im Frühjahr zum Oldtimer-Saisonauftakt und im Herbst zum Saisonabschluss. Einzige Voraussetzung: Die Autos müssen mindestens 30 Jahre alt sein. Doch das scheint für die wenigsten ein Hindernis zu sein. „Ein Auto ist genau 120 Jahre alt“, weiß Herrmann, „das dürfte in diesem Jahr das älteste sein“.

Die Fotos von der Veranstaltung finden Sie in unserer Bildergalerie.