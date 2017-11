Breuningerland in Sindelfingen Großer Andrang bei Verkaufsstart des iPhone X

Von rmu 03. November 2017 - 09:10 Uhr

Es war fast wie in alten Zeiten: Während beim Verkaufsstart des iPhone 8 gähnende Leere herrschte, drängten sich am Freitag mehr als 150 Kunden vor dem Apple Store im Breuningerland.





Böblingen - Tumultartige Szenen, Schlägereien, Streit: all das gab es beim Verkaufsstart des iPhone X im Sindelfinger Breuningerland zwar nicht. Trotzdem übertraf die Zahl der Kunden, die sich schon um 8 Uhr am Freitagmorgen vor dem Apple Store versammelt hatte, bei weitem den Andrang, der im September beim Verkaufsstart des iPhone 8 geherrscht hatte. Waren damals die extra vorbereiteten und abgesperrten Wartezonen weitgehend verwaist gewesen, drängelten sich dort am Freitag mehr als 150 Kunden. Sogar das Deutsche Rote Kreuz war angerückt um für deren Sicherheit zu sorgen.

Wer neu hinzukam, der musste zunächst auf dem Parkplatz warten. Erst nach und nach wurden die Apple-Fans dann in das Einkaufszentrum eingelassen, wo es allerdings erneut Schlangestehen hieß.

Die Brüder Tarkan und Volkan Dönmez aus Stuttgart waren einige der ersten Kunden, die den Apple Store mit einem iPhone X verließen. Dafür hatten sie einiges auf sich genommen. „Wir sind bereits seit Donnerstagmorgen um 7 Uhr hier“, sagt Tarkan Dönmez, der trotzdem nicht übernächtigt aussah. Mit einem Campingstuhl hatten sie den Donnerstag im Breuningerland vor dem Apple Store ausgeharrt. Da das Einkaufscenter aber um 22 Uhr schließt, mussten sie ihren Standort wechseln und verbrachten die Nacht auf dem Parkplatz – gemeinsam mit einigen Gleichgesinnten. Langweilig sei ihnen dabei aber nicht geworden. „Ich habe für Prüfungen gelernt“, sagt der Student Volkan Dönmez. Sein Bruder surfte in der Wartezeit im Internet.

Und, hat sich die Warterei gelohnt? Ja, meint Tarkan Dönmez, der sonst auch schon mal vor Schuhläden campt, wenn ein begehrtes neues Modell rauskommt. Das neue iPhone X in den Händen zu halten sei „ein gutes Gefühl.“