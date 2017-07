Breuninger-Event in Düsseldorf Gülcan und Co. ziehen die Blicke auf sich

Von red 22. Juli 2017 - 15:52 Uhr

Egal ob TV-Sternchen Nico Schwanz, Gülcan Kamps oder Ex-Bachelor-Kandidatin Dany Michalski – bei der Fashion Show des Kaufhauses Breuninger in Düsseldorf gaben sich viele Promis die Klinke in die Hand.





Düsseldorf - Jede Menge Promis und Models haben sich bei der Fashion-Show des Kaufhauses Breuninger in Düsseldorf die Klinke in die Hand gegeben. Insgesamt waren bei dem Mode-Event am Freitag 600 Gäste geladen.

Unter den zahlreichen TV-Sternchen waren beispielsweise Nico Schwanz, Gülcan Kamps, Rebecca Mir („Germany’s Next Topmodel“) oder Ex-Bachelor-Kandidatin Dany Michalski.

Die „Platform Fashion läuft noch bis zum 23. Juli auf dem Areal Böhler in Düsseldorf. Die Modenschauen-Plattform will eigenen Angaben zufolge etablierten Modemarken wie auch aufstrebenden Jungdesigner die Möglichkeit zur Inszenierung ihrer Kollektionen bieten.

In unserer Bildergalerie zeigen wir die Stars und Sternchen im Blitzlichtgewitter.