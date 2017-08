Bretten bei Karlsruhe Känguru aus Streichelzoo ausgebüxt

Von lw 09. August 2017 - 10:42 Uhr

Ein Känguru ist in Bretten bei Karlsruhe aus einem Streichelzoo ausgebüxt (Symbolbild). Foto: dpa-Zentralbild

In Bretten im Kraichgau ist heute Morgen ein Känguru aus dem Streichelzoo ausgebrochen. Seine Besitzer versuchen aktuell, es wieder einzufangen.

Bretten - In Bretten im Kraichgau läuft seit heute Morgen ein Känguru frei herum. Offensichtlich ist es aus dem ansässigen Tierpark der Stadt ausgebüxt, sagte Marion Kaiser, Sprecherin des Polizeipräsidiums Karlsruhe, auf Anfrage unserer Zeitung.

Die Polizei sei von einem Autofahrer alamiert worden, weil das Känguru am Straßenrand bei Sprantal, südlich von Bretten, entlang hüpfte. Es bestand aber zu keiner Zeit eine Gefahr für die Autofahrer, so Kaiser. Die Verantwortlichen des Tierparks wurden mittlerweile kontaktiert und sind dabei, das Tier wieder einzufangen und in sein Gehege zurückzubringen.

Erster Ausreißer im Tierpark

Wie das Känguru ausbüxen konnte, ist noch unklar. „Zuvor ist noch nie ein Tier von uns ausgebrochen“, sagte Gabriele Wössner vom Streichelzoo Bretten. Die Tiere seien schon so lange bei ihnen, ohne, dass es je Probleme gegeben hätte. „Aber irgendwann ist immer das erste mal“, so Wössner. In dem Streichelzoo in Bretten leben neben dem Känguru unter anderem auch Esel, Hirsche, Zebras und Lamas.