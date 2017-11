Vor Supermarkt in Bremen Mann schwebt nach Schüssen in Lebensgefahr

Von red/dpa 02. November 2017 - 12:00 Uhr

Vor einem Supermakrt in Bremen fielen Schüsse (Symbolfoto). Foto: dpa

An einem Supermarkt in Bremen sind am Donnerstagmorgen Schüsse gefallen. Ein Mann wurde dabei schwer verletzt, wie die Polizei mitteilte. Die Hintergründe des Geschehens sind demnach noch unklar.

Bremen - Vor einem Supermarkt in Bremen ist am Donnerstagvormittag ein Mann angeschossen worden. Das Opfer sei schwer verletzt worden, hieß es von der Polizei. Ein Täter sei auf der Flucht, teilten die Beamten mit. Die Fahndung laufe auf Hochtouren.

Die Hintergründe der Tat im Bremer Stadtteil Gröpelingen waren zunächst noch unklar. Es gebe derzeit keine Hinweise, dass die Bevölkerung gefährdet sei, hieß es weiter. Nach Polizeiangaben fielen mehrere Schüsse.