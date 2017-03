Braunschweigs Trainer Torsten Lieberknecht „Platz eins für den VfB ist berechtigt“

Von Heiko Hinrichsen 06. März 2017 - 06:00 Uhr

Torsten Lieberknecht ist mit neun Dienstjahren der Rekordtrainer von Eintracht BraunschweigFoto: dpa

Braunschweigs Trainer Torsten Lieberknecht spricht vor dem Heimspiel gegen den VfB an diesem Montag (20.15 Uhr/Sport 1) über die kleine Durststrecke der Eintracht sowie über sein Interesse an Stuttgarter Spielern.

Herr Lieberknecht, wie ist Ihre Gefühlslage, wenn der VfB nach fünf Siegen am Stück im Eintracht-Stadion aufkreuzt? Verliert Ihr Team die Partie, beträgt der Rückstand auf Stuttgart ja bereits zehn Punkte.

Der VfB ist ein großer Club in Deutschland. Es macht daher immer Spaß, gegen so ein Team zu spielen. Wir freuen uns auf die Partie. Der Tabellenplatz eins ist für die Stuttgarter übrigens absolut berechtigt, denn der VfB hat optimal gepunktet und zeigt so die vorhandene Klasse des Kaders.

Ihr Sieg in Sandhausen am vergangenen Wochenende war dagegen der bisher einzige nach der Winterpause. Hat sich Eintracht Braunschweig eine Mini-Krise genommen?

Das Wort Krise benutzen wir nicht. Schließlich kann es in der zweiten Liga immer mal vorkommen, dass man weniger punktet. Auch die Konkurrenz betont ja stets, wie ausgeglichen die Liga ist. Ich bin mir daher sicher, dass es keinen Durchmarsch eines Vereins geben wird. Wichtig ist für uns in der aktuellen Phase, dass wir nie zweimal hintereinander verloren haben. Die Mannschaft hat also immer eine Reaktion gezeigt.

20 Spieltagen lang lag die Eintracht auf einem der ersten drei Plätze. Dass sie jetzt nur Vierter sind, haut Sie also nicht um?

Es hat uns natürlich nicht gefreut – und die Fans haben ein bisschen gemurrt. Aber sämtliche Verantwortliche sind ruhig geblieben, weil man derartige Situationen in einer langen Saison einfach mit einkalkulieren muss.

Im Umfeld des VfB gibt es die klare Erwartungshaltung, dass der Club direkt wieder aufsteigen soll. Wie steht es da um das Selbstverständnis der Eintracht?