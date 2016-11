Braunschweig Pärchen treibt es zu laut auf dem Bahnhofsklo

Von red/dpa 20. November 2016 - 15:44 Uhr

Lauter Sex auf dem Braunschweiger Bahnhofsklo hat die Bundespolizei auf den Plan gerufen. (Symbolbild)Foto: dpa

Lauter Sex auf dem Braunschweiger Bahnhofsklo hat die Bundespolizei auf den Plan gerufen. Das Paar war jedoch so mit sich beschäftigt, dass es nicht einfach war für die Polizisten, einzugreifen.

Braunschweig - Die Beamten hätten am Samstagmorgen ein „kopulierendes Pärchen“ in der Herrentoilette des Braunschweiger Hauptbahnhofs trennen müssen, teilte die Bundespolizei am Sonntag mit. Der 28 Jahre alte Mann aus Salzgitter und die Frau (25) aus Helmstedt seien derart „im Taumel der Wollust“ gewesen, dass sie auf das Aufsichtspersonal nicht reagiert hätten.

Verfahren eingeleitet

Bei der anschließenden Überprüfung leistete die angetrunkene Frau Widerstand. Sie wurde zur Wache mitgenommen. Gegen den 28-Jährigen lag ein Vollstreckungshaftbefehl vor. Wegen Unterschlagung muss er noch 31 Tage Reststrafe absitzen. Die Bundespolizei leitete Ermittlungsverfahren gegen beide ein.