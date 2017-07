Brandstiftung in Stuttgart Drei Autos an der Neuen Weinsteige angezündet

Von Christine Bilger 05. Juli 2017 - 12:47 Uhr

Die Polizei vermutet, dass Brandstifter zugeschlagen haben. Foto: dpa

In der Nacht zum Mittwoch brennen drei Autos im Stuttgarter Süden. Sind Brandstifter am Werk gewesen?

Stuttgart - Nach dem Brand von drei Autos in der Nacht zum Mittwoch an der Neuen Weinsteige (Stuttgart-Süd) geht die Polizei offenbar von Brandstiftung aus. Bei einem Mercedes der G-Klasse brannte das komplette Heck aus. Bei einem Renault Kangoo und einem Ford S-Max beschädigten die Flammen lediglich die Reifen und die Radkästen, dann erlosch das Feuer an diesen Fahrzeugen wieder. Den Schaden schätzt die Polizei auf mehrere Zehntausend Euro.

Die Polizei hat erste Anzeichen, dass jemand das Feuer an den Fahrzeugen absichtlich gelegt haben könnte. Daher bitten die Ermittler der Kriminalpolizei Zeugen, die verdächtige Personen gesehen haben. Die Fahrzeuge standen gegenüber der Gebäude mit den Hausnummern 51 bis 59 auf Höhe der Neuen Weinsteige in der Parkbucht. Hinweise nimmt die Kripo unter der Telefonnummer 0711/8990-5778 entgegen.