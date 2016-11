Brandanschlag auf Stuttgarter Moscheeverein Staatsanwalt fordert sechs Jahre Haft wegen Mordversuch

Von George stavrakis 07. November 2016 - 12:56 Uhr

Vor dem Landgericht Stuttgart wird der Fall des 21-Jährigen verhandeltFoto: dpa

Der Fall erregte großes Aufsehen: Vor einem Jahr legten Unbekannte in einem Gebäude bei der Feuerbacher Moschee Feuer. Ein 21-Jähriger steht nun vor Gericht, seine Anwältin sagt, er sei unschuldig.

Stuttgart - Der Prozess um den Brandanschlag auf ein Moschee-Gebäude Mitte Dezember 2015 in Stuttgart-Feuerbach geht vorzeitig zu Ende. Der 21-jährige Angeklagte, der mit mehreren Komplizen Brandsätze in das vom türkisch-islamischen Verein Ditib verwaltete Haus geschleudert haben soll, sei schuldig, so die Staatsanwältin. Sie forderte vor dem Landgericht Stuttgart sechs Jahre Jugendgefängnis wegen versuchten Mordes und schwerer Brandstiftung. Das Hausmeisterehepaar, dass in dem Gebäude eine Wohnung hat, konnte sich damals unverletzt retten. Der Schaden belaufe sich nach neuesten Schätzungen auf 110 000 Euro, so die Anklägerin. Als Hintergrund für den Anschlag wird der Konflikt zwischen Kurden und Türken vermutet.

Das Urteil soll am Montag gefällt werden

Die Verteidigung forderte einen Freispruch. Der 21-Jährige sei keineswegs überführt.

Der Stuttgarter mit kurdischen Wurzeln muss sich zusätzlich wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr verantworten, weil er im November 2015 ein Straßenschild auf die Theodor-Heuss-Straße geworfen hatte. Das Urteil des Landgerichts soll noch am Montag verkündet werden.