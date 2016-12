Brand in Waiblingen Wohnhaus in Gewerbegebiet zerstört

Von Oliver Hillinger 18. Dezember 2016 - 18:30 Uhr

Ein Wohnhaus am Schüttelgrabenring im Waiblinger Gewerbegebiet Eisental ist am Sonntag bei einem Brand weitgehend zerstört worden.





8 Bilder ansehen

Waiblingen - Eine große Rauchwolke über dem Waiblinger Gewerbegebiet Eisental hat am Sonntagnachmittag zahlreiche Schaulustige angelockt. Gegen 15.30 Uhr war gemeldet worden, dass ein Wohnhaus, das sich im Hinterhof einer Teppichhandelsfirma in der Straße Schüttelgrabenring befindet, in helllichten Flammen stand. Laut der Polizei beträgt der Sachschaden am Gebäude mehrere Hunderttausend Euro. Verletzt wurde niemand. Die Bewohner hätten sich zum Zeitpunkt des Brandausbruchs nicht mehr im Gebäude befunden, teilt die Polizei mit. Der Hauseigentümer befand sich laut der Polizei beim Ausbruch des Brandes in der angrenzenden Garage.

Es habe in dem Gebäude auch eine Art Verpuffung gegeben, berichtet die Polizei weiter. Inwiefern diese als Brandursache infrage komme, könne zum jetzigen Zeitpunkt nicht beurteilt werden. Immer wieder loderten die Flammen auf, immer wieder musste die Feuerwehr von der Drehleiter aus die Brandnester massiv mit Wasser bekämpfen.

Die Brandbekämpfer versuchten zudem, die umliegenden Gewerbegebäude zu schützen, welche sich in unmittelbarer Nähe des brennenden Hauses befinden. Laut den Angaben der Polizei waren 65 Mann der Waiblinger Feuerwehr mit 14 Fahrzeugen zum Brandort angerückt. Die Straße wurde gesperrt. Die Schaulustigen konnten von einer parallel verlaufenden Straße aus beobachten, wie aus dem Gebäude immer wieder Flammen züngelten und die Feuerwehrleute das Dach abdeckten, um besser löschen zu können. Die Rauchwolke war am Sonntagnachmittag sogar von der Bundesstraße 14 und den benachbarten Orten aus zu sehen.

Die Ursache des Feuers sei noch unklar, teilte die Polizei am Sonntagabend mit. Die Beamten des Kriminaldauerdienstes seien jedoch ebenfalls am Brandort präsent gewesen und würden im Laufe des Montags weitere Ermittlungen zur möglichen Brandursache aufnehmen, erklärte ein Polizeisprecher am Abend.