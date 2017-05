Brand in Waiblingen Leerstehendes Haus fängt Feuer

Von wei 10. Mai 2017 - 14:31 Uhr

In Waiblingen-Bittenfeld hat es am Mittwoch gebrannt. Das Feuer in einem Anbau eines Wohnhauses griff auf die Fassade über – die Brandursache ist noch unklar.





12 Bilder ansehen

Waiblingen - Im Waiblinger Stadtteil Bittenfeld (Rems-Murr-Kreis) hat es am Mittwochmittag gebrannt. Laut einem Polizeisprecher wurde die Rettungsleitstelle kurz nach 11.30 Uhr alarmiert, weil ein Feuer im Anbau eines leerstehenden Wohnhauses in der Fuchsgasse entstanden war. Dieses griff auf die Fassade des Hauptgebäudes über. Die Feuerwehr rückte mit 40 Einsatzkräften und sieben Fahrzeugen an und konnte den Brand in knapp einer Stunde komplett löschen. Personen kamen keine zu Schaden.

Mehr zum Thema

Da das Haus wohl seit längerer Zeit leer stand, hält sich auch der Sachschaden in Grenzen – die Polizei schätzt ihn auf 5000 Euro. Unter anderem brannten in dem Anbau gelagerte Reifen. Zu einer möglichen Brandursache konnte der Polizeisprecher am Nachmittag noch keine Angaben machen.