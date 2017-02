Brand in Stuttgart Pizzeria in Flammen

Von red 04. Februar 2017 - 09:36 Uhr

In einer Pizzeria in Stuttgart-West bricht ein Feuer aus und hält in der Nacht zum Samstag die Anwohner in Atem.





Stuttgart - Ein heftiges Feuer in einer Pizzeria hat Anwohner und Einsatzkräfte der Feuerwehr, des Rettungsdienstes und der Polizei in der Nacht zum Samstag in Aufregung versetzt. Anwohner mussten aus dem stark verrauchten Gebäude in Stuttgart-West evakuiert werden. Eine Frau wurde mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in eine Krankenhaus gebracht.

Gegen 3:18 Uhr hatte die Feuerwehr den Brand unter Kontrolle und konnte die Rettungs- und Löschaktion am frühen Morgen beenden. Wie es zu dem Feuer in der Pizzeria kam, ist bislang noch unklar. Bei dem Brand entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 200.000 Euro.