Brand in Schorndorf Zwei Fahrzeuge in Autohaus brennen aus

Von red 12. August 2017 - 13:51 Uhr

In einem Autohaus in Schorndorf ist es am Freitagabend zu einem Brand gekommen. Dabei brannten zwei Fahrzeuge vollständig aus. Die Polizei geht aber nicht von Brandstiftung aus.





6 Bilder ansehen

Schorndorf - Am Freitagabend ist es auf dem Außengelände eines Schorndorfer Autohauses zu einem Brand gekommen. Dabei brannten zwei Autos vollständig aus. Verletzt wurde niemand.

Mehr zum Thema

Wie die Polizei berichtet, brach das Feuer in der Benzstraße gegen 22.15 Uhr aus. Die Feuerwehr rückte mit neun Mann und einem Löschfahrzeug an. Ein Opel Zafira war wohl aufgrund eines technischen Defektes in Brand geraten. Das Feuer griff auf einen weiteren Wagen der gleichen Marke über. Beide Autos brannten aus. Den Sachschaden konnte die Polizei noch nicht benennen.