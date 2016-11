Brand in Plüderhausen Hoher Schaden bei Feuer in Ausstellungsgebäude

Von red 29. November 2016 - 10:18 Uhr

Ein Ausstellungsraum mit Kunstgegenständen aus Edelstein fängt in Plüderhausen Feuer. Fenster platzen aufgrund der Hitze, der Schaden ist immens.





Plüderhausen - Am frühen Dienstagmorgen brannte es in einem Betrieb in der Jakob-Schüle-Straße in Plüderhausen im Rems-Murr-Kreis. Um kurz vor vier Uhr entdeckte laut Polizei ein Zeitungsausträger den Brand in einem Ausstellungsraumin einem oberen Stockwerk und verständigte per Notruf die Einsatzkräfte.

Fenster platzten

Durch das Feuer entstand in dem Raum und am Gebäude ein hoher Schaden, der vorläufig auf etwa 70.000 Euro geschätzt wird. Mehrere Fenster platzten aufgrund der Hitzeentwicklung. Das Feuer erstreckte sich hauptsächlich auf den Ausstellungsraum.

Die Ausstellung gehörte einem bekannten Medienschaffenden aus der Region. Vermutlich war ein technischer Defekt im Bereich der Elektrik die Ursache. Hinweise auf eine andere Brandursache liegen nicht vor.