Brand in Markgröningen Anwohner retten Obdachlosen das Leben

Von Philipp Obergassner 07. August 2017 - 16:44 Uhr

Zwei Menschen kommen bei einem Brand in einer Sozialunterkunft in Markgröningen ums Leben. Durch das schnelle Eingreifen von Anwohnern konnten zumindest die übrigen Bewohner gerettet werden.





13 Bilder ansehen

Markgröningen - Von außen ist kaum etwas zu sehen von dem verheerenden Feuer, das eine Sozialunterkunft nahe des Marktplatzes in Markgröningen in der Nacht auf Montag verwüstet und bislang zwei Menschen das Leben gekostet hat. Der Geruch von kalter Asche weht durch die ­engen Gassen rund um das Haus. Die Fenster sind gesplittert, selbst die dicken Glasfliesen im Treppenhaus hat es nach außen gefetzt. Ein Fenster im zweiten Stock ist noch unversehrt – von innen zeichnen sich Handabdrücke auf dem Glas ab. Die Spurensicherung der Kriminalpolizei hat die Zugänge zum Haus abgesperrt. Sowohl Feuerwehr als auch Polizei schließen einen Anschlag aus. Zwei Tote, zwei lebensgefährlich verletzte Personen, eine schwerverletzte Person sowie ein Sachschaden von rund 100 000 Euro ist die vorläufige Bilanz des verheerenden Feuers, das in der Nacht auf Montag wohl in der Küche der Sozialunterkunft ausgebrochen war.

Mehr zum Thema

Eine Frau rief „Hilfe, Feuer!“

Vermutlich sähe diese noch schlimmer aus, wenn nicht die Nachbarn beherzt eingegriffen hätten, bevor die Feuerwehr eintraf. Ilona Maulick (54) schlief in einem Zimmer des angrenzenden Hotels „Zum treuen Bartel“, als ihre Mutter sie weckte. Maulick ist die Schwester des Hotel-Inhabers. „Nebenan hat eine Frau ‚Hilfe, Feuer!’ gerufen“, erinnert sie sich.

Als sie zum Fenster hinausblickte, sah sie starke Rauchschwaden aus den Fenstern treten. Um 2:11 Uhr alarmierte sie die Feuerwehr. Ihr Bruder und ein Mitbewohner retteten derweil mit einer Leiter eine Frau und ihr zehnjähriges Kind aus dem brennenden Haus. „Ich habe dann mit einem Feuerlöscher die Stichflammen bekämpft, die aus dem Erdgeschoss kamen“, sagt Maulick. Mit Wasser aus dem Gartenschlauch habe ihr Bruder verhindert, dass die Flammen auf das Hotel übergriffen. Maulick ist sich sicher: „Wenn wir erst ein paar Minuten später reagiert hätten, gäbe es uns jetzt vielleicht auch nicht mehr.“

„Das ist ein Unglück, das man sich nicht wünscht“, sagt der Bürgermeister Rudolf Kürner. Er lobt den Einsatz der Anwohner sowie der Feuerwehr: „Die haben eine klasse Arbeit geleistet.“ Ein Übergreifen des Feuers auf andere Gebäude in der eng bebauten Altstadt sei seine „allergrößte Angst“ gewesen. Vor allem der Marktplatz in Markgröningen ist geprägt von vielen alten Fachwerkhäusern.

Die Obdachlosenunterkunft jedoch wurde erst im Jahr 1990 erbaut – damals noch als Anbau für das Hotel. Später ging es in den Besitz der Stadt über, die das Haus fortan als Obdachlosenunterkunft nutzte. Anwohner berichten davon, dass es schon mehrfach kleine Brände in dem Haus gegeben habe. Kürner betont jedoch, dass das Haus vorschriftsmäßig mit Rauchmeldern ausgestattet war.

Eines der Opfer war nur zu Besuch in der Unterkunft

Der Einsatzleiter und Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr von Markgröningen, Hans-Hermann Kefer, schildert Szenen vom Unglücksort: „In den Räumen gibt es Betonabplatzungen bis auf die Armierungseisen.“ Das Haus sei komplett mit Rauch gefüllt gewesen. Kefer geht davon aus, dass die beiden Opfer an einer Rauchvergiftung gestorben sind. Den Brandherd vermutet er in der Küche: „Dort befanden sich die größten Brände.“ Das Ergebnis der Spurensicherung der Kriminalpolizei lag bis Redaktionsschluss nicht vor. Kefer schätzt, dass es im Haus zwischenzeitlich zwischen 800 und 1000 Grad heiß war. Nun müsse das dreistöckige Gebäude komplett saniert werden.

In der Sozialunterkunft lebten nach Angaben der Stadt acht Obdachlose sowie zwei Asylbewerber. In der Nacht des Brands waren nach Angaben der Polizei neun Personen im Gebäude, darunter ein 56 Jahre alter Mann, der dort nur zu Besuch war. Weitere Hintergründe zu dem Mann sind der Polizei bislang nicht bekannt. Dieser Mann sowie eine 54 Jahre alte Frau kamen bei dem Brand ums Leben, zwei weitere Bewohner im Alter von 45 und 60 Jahren mussten laut Polizei von Rettungskräften wiederbelebt werden. Sie liegen mit einer lebensgefährlichen Rauchvergiftung in einer Druckkammer eines Krankenhauses. Eine weitere Person liegt schwer verletzt ebenfalls im Krankenhaus.

Die übrigen Bewohner wurden von der Stadt in ein Hotel gebracht. Später sollen sie in andere städtische Wohnungen kommen. Das ausgebrannte Haus will die Stadt nicht aufgeben: „Ich denke, es ist nicht so schwer beschädigt, dass es gar nicht mehr nutzbar ist“, sagt Rudolf Kürner.