Brand in Ludwigsburg Zimmer in Mehrfamilienhaus brennt – 20 000 Euro Schaden

Von pho 20. November 2017 - 11:10 Uhr

Die Feurwehr hatte den Brand nach knapp einer halben Stunde gelöscht. Foto: dpa

Großer Feuerwehreinsatz an der Schwieberdinger Straße: Am Montagmorgen raucht es stark aus einem Mehrfamilienhaus, Polizei und Feuerwehr rücken mit großen Aufgebot aus, drei Personen werden leicht verletzt.

Ludwigsburg - In einem Mehrfamilienhaus in Ludwigsburg an der Schwieberdinger Straße hat es am Montagmorgen gebrannt. Die starke Rauchentwicklung aus einem Wohnzimmer im Erdgeschoss wurde gegen 8:40 Uhr entdeckt, die alarmierte Feuerwehr rückte mit 30 Einsatzkräften und sechs Fahrzeugen aus. Nach einer halben Stunde war der Brand gelöscht und die Bewohner des Hauses konnten in ihre Wohnungen zurückkehren.

Mehr zum Thema

Drei Personen könnten eine Rauchgasvergiftung haben

Die vom Brand betroffene Wohnung ist nach Angaben der Polizei nicht mehr bewohnbar. Es entstand ein Sachschaden von geschätzt 20 000 Euro. Drei Personen wurden leicht verletzt, sie kamen mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus. Bei einer der verletzten Personen handelt es sich um einen Polizeibeamten, der eine Familie mit zwei Kindern aus dem ersten Stock gerettet hat. Die Polizei war mit fünf Streifen vor Ort. Derzeit befindet sich noch die Kriminaltechnik der Polizei vor Ort und ermittelt die Brandursache. Zum jetzigen Zeitpunkt ist noch unklar, was das Feuer ausgelöst haben könnte.