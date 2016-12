Brand in Fellbach Strom fällt für mehrere Stunden aus

Von red 03. Dezember 2016 - 14:55 Uhr

In Teilen Fellbachs ist am Freitag der Strom ausgefallen. Der Grund war ein Schmorbrand in einer Transformatorenstation.





Fellbach - Infolge eines Brandes in einer Transformatorenstation ist in Fellbach (Rems-Murr-Kreis) für mehrere Stunden der Strom ausgefallen. Wie die Polizei mitteilt, war am Freitag gegen 15:30 Uhr auf Grund eines technischen Defekts in der Transformatorenstation in der Schorndorfer Straße ein Schmorbrand ausgebrochen.

Dies hatte zur Folge, dass in weiten Teilen Fellbachs der Strom für mehrere Stunden ausfiel. Auch die Flugsicherungsleuchten auf dem Gewa-Tower waren von dem Stromausfall betroffen, konnten jedoch kurze Zeit später durch ein Notstromaggregat wieder mit Energie versorgt werden.

Neben der Feuerwehr waren auch die Stadtwerke Fellbach im Einsatz, um die Stromversorgung wieder herzustellen.